Opposition tukahduttaminen Nicaraguassa jatkuu

Nicaraguassa on otettu kiinni lisää oppositiopoliitikkoja, kertoivat viranomaiset. Jo aikaisemmin on pidätetty neljä muuta poliitikkoa, joiden uskottiin haastavan maata pitkään johtaneen Daniel Ortegan marraskuun presidentinvaaleissa.

Sunnuntaina otettiin kiinni neljä Unamos-oppositiopuolueen johtoon kuuluvaa. Nelikossa olivat mukana muun muassa molemmat puolueen johtajat.

Viranomaisten mukaan kiinniotettuja epäillään koko joukosta valtion vastaisia toimia sekä ”ulkomaisten vaikutteiden lietsomisesta” maan sisäisissä asioissa.

Nicaraguassa hyväksyttiin joulukuussa laki, jolla pyritään estämään vihamielisten ulkomaisten tahojen vaikutusyritykset maassa. Opposition mukaan lain ainoa tarkoitus on estää opposition poliitikkoja asettumasta ehdolle vaaleissa.

Ortega, 75, on entinen sissitaistelija, joka johti maata vuosina 1979-1990. Hän palasi valtaan vuonna 2007, minkä jälkeen hän on voittanut kahdet vaalit.

STT

