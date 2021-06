Israel on tehnyt ilmaiskuja Gazaan ensi kertaa alle kuukausi sitten solmitun tulitauon jälkeen – palestiinalaisalueilta lähetetty palavia ilmapalloja Israeliin

Israel on tehnyt aikaisin keskiviikkoaamuna ilmaiskuja Gazan kaistalle ensimmäistä kertaa alle kuukausi sitten Israelin ja palestiinalaisten välille solmitun tulitauon. Palestiinalaisalueilta kerrotaan lähetetyn ilmaiskujen edellä palavia poltto- ja räjähdysaineilla varusteltuja ilmapalloja Israelin eteläosiin.

Tuoreista iskuista kertovat uutistoimisto AFP:n mukaan turvallisuuslähteet ja silminnäkijät.

Palestiinalaislähteiden mukaan Israelin ilmavoimat kohdistivat iskujaan ainakin yhteen kohteeseen Gazan eteläosassa sijaitsevan Khan Younisin kaupungin itäpuolella. Kaupungissa ollut AFP:n kuvajournalisti näki räjähdykset.

Israelin asevoimat kertovat hävittäjiensä vastanneen ”tuhopolttopalloihin” ja tehneen iskuja Gazan kaistaa hallitsevalle äärijärjestö Hamasille kuuluvia sotilaallisia kohteita vastaan. Asevoimat kertovat niin ikään iskuja tehdyn Khan Younisiin, jossa kohteiksi valikoitui ”terrorististen toimijoiden” käyttämiä tiloja ja tapaamispaikkoja.

”Tuhopolttopallot” sytyttivät useita maastopaloja

Times of Israel -lehden mukaan Israelin eteläosissa syttyi tiistaina useita maastopaloja palestiinalaisalueilta lähetettyjen ilmapallojen vuoksi. AFP kertoo pallojen aiheuttaneen paikallisten pelastusviranomaisten mukaan kaikkiaan parisenkymmentä maastopaloa.

Israelin ja Gazan kaistaa hallitsevan äärijärjestö Hamasin välillä solmittiin tulitauko toukokuun puolivälin jälkeen. Viimeisimpien taisteluiden aikana Israelin Gazaan tekemissä iskuissa kuoli palestiinalaisviranomaisten mukaan ainakin 260 ihmistä, mukaan lukien kymmeniä lapsia. Israelin puolella kuoli 13 ihmistä.

Taistelut Israelin ja palestiinalaisten välillä puhkesivat toukokuussa pahimmiksi sitten vuoden 2014.

Tuolloin tilanteen kärjistymisen taustalla oli muun muassa Israelin päätös häätää palestiinalaisperheitä kodeistaan Sheikh Jarrahissa. YK:n ja EU:n mukaan tällaiset häädöt, talojen ja muun omaisuuden tuhoaminen sekä siirtokuntarakentaminen ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

YK:n mukaan 10 000 gazalaista joutui lähtemään kodeistaan pommitusten vuoksi.

Äärioikeistomarssin pelättiin lietsovan jännitteitä

Tilanteen kärjistymistä oli jo ehditty pelätä alueella sen jälkeen, kun tuhannet äärioikeistoa kannattavat juutalaiset marssivat Jerusalemin vanhankaupungin liepeillä tiistaina.

Hamas varoitti, että marssin järjestäminen voi johtaa toukokuun kaltaisiin väkivaltaisuuksiin. Hamasin edustaja Mohammed Hamadeh kertoi tiistaina, että rauhanneuvottelijat olivat olleet yhteydessä Hamasiin ja pyytäneet näitä välttämään sotilaallista eskalaatiota marssin vuoksi.

YK:n Lähi-idän rauhanneuvotteluista vastaava edustaja Tor Wennesland kehotti tiistaina Twitterissä kaikkia osapuolia käyttäytymään vastuullisesti ”äärimmäisen hauraassa ja herkässä” tilanteessa sekä suojelemaan tulitaukoa.

Israelin poliisi tyhjensi katuja ennen marssia miehitetyssä Itä-Jerusalemissa. Poliisi käytti muun muassa tainnutuskranaatteja väkijoukkojen hajottamiseen. Lääkintähenkilöstö kertoo ainakin 33 palestiinalaisen saaneen vammoja. Poliisi puolestaan kertoi kahden poliisin loukkaantuneen ja 17 ihmisen otetun kiinni.

Äärioikeiston marssi järjestettiin muistona sille, miten Israel valtasi kaupungin itäosan vuonna 1967. Kansainvälinen yhteisö ei ole pääsääntöisesti tunnustanut itäosan valtausta, vaan todennut, että kaupungin asemasta tulisi neuvotella.

Itäosassa sijaitsee muun muassa Jerusalemin vanhakaupunki, jossa sijaitsee kolmen uskonnon (kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin) pyhiä paikkoja. Palestiinalaiset katsovat Itä-Jerusalemin olevan tosiasiallisesti pääkaupunkinsa.

Testi tuoreelle hallinnolle

Keskiviikkoiset ilmaiskut olivat myös ensimmäiset, jotka on tehty Israelin uuden hallituksen aikana. Tiistaisen marssin arvioidaan niin ikään asettaneen haasteita Israelin uudelle hallitukselle ja pääministeri Naftali Bennettille, joka on istunut vallassa vasta parin päivän ajan.

Israelin parlamentti antoi myöhään sunnuntaina tukensa uudelle koalitiohallitukselle päättäen maan pitkäaikaisimman pääministerin Benjamin Netanjahun vallan.

Mansour Abbas, jonka konservatiivinen arabipuolue on tärkeä osa uutta hallituskoalitiota, kutsui tiistain marssia ”provokaatioksi” ja sanoi, että marssi olisi pitänyt perua.

https://www.timesofisrael.com/incendiary-balloons-from-gaza-spark-fires-in-south-ahead-of-jerusalem-flag-march/

https://twitter.com/TWennesland/status/1404555018263478273?s=20

STT

Kuvat: