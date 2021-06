Perussa on laskettu nyt kaikki presidentinvaalien äänet, mutta virallista tulosta saadaan jännittää edelleen

Perussa on laskettu nyt kaikki presidentinvaalien äänet ja vasemmistolainen Pedro Castillo johtaa hieman yli 44 000 äänellä kilpakumppaniaan oikeistopopulisti Keiko Fujimoria, kertoi kansallinen vaaliviranomainen (ONPE) tiistaina paikallista aikaa. Ehdokkaiden väliset erot ovat kiinni vain prosentin sadasosista.

Fujimori on kuitenkin syyttänyt vaaleja vilpillisiksi ja vaatinut voittajan julistavaa JNE-vaaliviranomaista mitätöimään kymmeniä tuhansia ääniä, mahdollisesti kääntäen tuloksen hänen hyväkseen.

Castillo on jo julistautunut vaalien voittajaksi, mutta virallista tulosta on jouduttu odottamaan viranomaisten tutkiessa Fujimorin valitusta. JNE:n selvitys alkoi viime viikolla.

Amerikan maiden järjestö (OAS) kertoi viime viikolla, ettei vaaleissa ole havaittu merkkejä vakavasta vaalivilpistä.

Erittäin tiukat presidentinvaalit järjestettiin jo viikko sitten sunnuntaina. Tuolloin kansa äänesti jo viidennestä presidentistä kolmen vuoden sisään. Kriisien ja korruptioskandaalien sarjan myötä viime vuoden marraskuussa Perussa ehti olla viikon sisällä kolme eri johtajaa.

Eläköityneet upseerit kyseenalaistivat äänestyksen

Fujimorin tukijat ovat vaatineet uusien vaalien järjestämistä. Maanantaina tätä vaati eläköitynyt amiraali Jorge Montoya, joka kyseenalaisti 63 muun eläköityneen kenraalin ja amiraalin kanssa äänestyksen oikeudenmukaisuuden. Lausunnot saivat Perun puolustusministeriön painottamaan, ettei ryhmä edusta maan asevoimia.

Fujimorin neuvonantaja Fernando Rospigliosi kertoi AFP:lle, ettei hän tiedä onko vaalien mitätöinti laillisesti mahdollista, mutta hänen mukaansa joka päivä on ilmennyt todisteita muun muassa äänestystietojen peukaloinnista.

Oikeistopopulistin kannattajat ovat osoittaneet mieltään sekä ONPE:n että JNE:n toimitilojen edustalla. Viranomaisista ONPE järjesti vaalit ja ääntenlaskennan, JNE puolestaan tekee päätökset äänestyksistä, jotka kiistetään.

”Uusintavaateilla pyritään synnyttämään väkivaltaa”

Castillon aisapari, varapresidentiksi pyrkivä Dina Boluarte arvioi tiistaisessa lehdistötilaisuudessa, että Fujimorin kannattajat pyrkivät synnyttämään väkivaltaa vaatiessaan uutta äänestystä.

Perulainen kardinaali Pedro Barreto puolestaan kehotti ihmisiä kunnioittamaan demokratian sääntöjä. Hänen mukaansa katolinen kirkko olisi valmis toimimaan sovittelijana osapuolten välillä, kun voittaja on julistettu.

– On ymmärrettävää, että me olemme turhautuneita, ymmällämme ja, että poliittinen epävarmuus aiheuttaa kaaosta päiviimme, Barretto sanoi RPP-radiokanavalle.

Kardinaalin mukaan määräaikoja tulee kunnioittaa, eikä prosesseja voida pakottaa.

Analyytikko Hugo Otero arvioi Fujimorin tappiota pelkäävien oikeistoryhmien juonivan saavansa amiraali Montoyan nimitetyksi Fujimorin sijaan.

Chilessä asuva perulaisakateemikko Lucia Dammert puolestaan kirjoitti Twitterissä, että Perussa on suunnitteilla vallankaappausyritys kansan tahdon toimeen panemisen estämiseksi.

– Pääasiassa Limasta tuleva ryhmä on luonut narratiivin, joka on vahingollinen maalle ja sen heikolle demokratialle hän kirjoitti.

Fujimori haluaa välttää korruptiosyytteet

Maanantaina YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet ilmaisi huolensa Perussa vaalien jälkimainingeissa kasvavista jännitteistä ja kehotti kaikkia osapuolia pysymään rauhallisina.

Fujimorille kyse on muustakin kuin valtapelistä. Häntä odottavat korruptiosyytteet, joiden käsittelyä lykättäisiin kuitenkin presidenttikauden jälkeiseen aikaan, jos hänet valittaisiin vaalien voittajaksi.

Oikeistopoliitikkoa syytetään vaalirahan vastaanottamisesta skandaaleissa ryvettyneeltä brasilialaiselta rakennusyhtiöltä Odebrechtilta aiempia presidentinvaalikampanjoitaan varten vuosina 2011 ja 2016.

Hän on kiistänyt syytteet. Syyttäjät vaativat hänelle 30 vuoden vankeutta.

