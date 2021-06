Perussuomalaiset kasvoi kaikissa Salon seudun kunnissa – Koskella keskustalla edelleen ehdoton enemmistö

Perussuomalaiset sai lisää valtuustopaikkoja kaikissa Salon Seudun Sanomien levikkialueen kunnissa. Seitsemän kunnan valtuustoissa on ensi kaudella kaikkiaan 32 perussuomalaista. Lisää paikkoja puolue yhteensä 18.

Parhaan kasvutuloksen perussuomalaiset teki Paimiossa, missä puolue nelinkertaisti paikkamääränsä yhdestä neljään valtuutettuun.

Vasemmistoliitto puolestaan menetti puolet paikoistaan. Sillä on uudessa kaupunginvaltuustossa kaksi edustajaa.

Myös SDP ja kristillisdemokraatit menettivät kumpikin paikan. Kokoomus sai yhden lisää, ja se on edelleen kaupungin suurin puolue, nyt kymmenellä valtuutetulla. Paimion ääniharavat oli kokoomuslaiset Markus Kaarlela 196 äänellä ja Sanna-Maija Ansio 122 äänellä.

Sauvossa perussuomalaiset sai yhden lisäpaikan, ja valtuutettuja on nyt kolme. Paikan menetti SDP. Sauvon suurin puolue on tutusti keskusta kahdeksalla valtuutetulle.

Eniten ääniä Sauvossa keräsi keskustan Satu Simelius . Hän sai 70 ääntä. Perussuomalaisten Silvia Koski oli toinen 62 äänellä.

Marttilassa perussuomalaiset tuplasi paikkansa. Neljällä valtuutetulla se on kunnan kolmanneksi suurin puolue. Lisäpaikkansa se vei isommilta, keskustalta ja kokoomukselta.

Eniten ääniä Marttilassa saivat keskustan Karri Rannikko , 59 ääntä, ja kokoomuksen Eeva Korimäki , 58 ääntä.

Koskella kunnan suurimmalla puolueella keskustalla on edelleen yhdellätoistakin paikalla ehdoton enemmistö 21 hengen valtuustossa.

Keskusta menetti vaaleissa yhden paikan ja kokoomus kaksi paikkaa.

Kokoomus, perussuomalaiset ja SDP ovat valtuustopaikoilla mitaten yhtä suuria. Kaikilla kolmella on kolme valtuutettua. Perussuomalaiset sai vaaleissa kaksi lisäpaikkaa ja SDP yhden.

Keskustan Martti Mäkitalo teki 70 äänellä parhaan henkilökohtaisen tuloksen. Perussuomalaisten Lassi Relander oli kannoilla 68 äänellä

Kemiönsaaressa valtuuston valittiin perussuomalainen ensimmäistä kertaa. SDP kasvatti paikkamääränsä kolmesta viiteen. Omalla listallaan vaaleihin osallistunut Janne Salonen pääsi myös läpi.

Vaalien suurin häviäjä Kemiönsaaressa oli vapaa yhteistyö. Viime vaaleissa se sai kuusi paikkaa, nyt enää kaksi. Salonen oli neljä vuotta sitten vapaan yhteistyön ehdokas.

RKP:n asema ei horju Kemiönsaaressa. Se piti kaikki 13 paikkaansa, vaikka kannatus hieman laskikin. Kemiönsaaressa on 27 valtuutettua.

Äänimäärissä omalla sataluvullaan oli RKP:n Wilhelm Liljeqvist 230 äänellä. Toiseksi eniten ääniä, 160, sai SDP:n Ann-Marie Kulla .

Salossa on vaalien jälkeen neljä tasavahvaa puoluetta, joista yksi on perussuomalaiset. Nykyisessä valtuustossa sillä on kuusi paikkaa, uudessa yksitoista niin kuin SDP:llä, kokoomuksella ja keskustallakin.

SDP on neljästä suurin äänimäärällä mitattuna.

Somerolla perussuomalaiset kolminkertaisti paikkamääränsä kahdesta kuuteen. Suurin häviäjä Somerolla oli valtapuolue keskusta, joka menetti viisi valtuustopaikkaa. Se on silti edelleen kaupungin suurin.

Salon ja Someron vaalitulokset on julkaistu maanantain lehdessä (SSS 14.6.).