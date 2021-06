Pitkään Israelia luotsanneen Netanjahun valtakausi päättyi – Netanjahun vastustajat juhlivat kadulla, mutta monelle pääministerin korvaaja ei ole ykkösvaihtoehto

Israelissa iloiset väkijoukot kerääntyivät sunnuntaina juhlimaan maata yli vuosikymmenen johtaneen Benjamin Netanjahun valtakauden päättymistä. Ihmisiä kertyi muun muassa Jerusalemiin maan parlamentin knessetin edustalla sijaitsevalle aukiolle sekä Tel Avivin keskustaan.

Israelissa koettiin sunnuntai-iltana historiallinen hetki, kun parlamentti antoi äänin 60-59 tukensa uudelle koalitiohallitukselle, päättäen maan pitkäaikaisimman pääministerin vallan. Yksi edustaja pidättäytyi äänestyksestä.

Maan uutena pääministerinä aloittaa uskonnollista kansallismielisyyttä edustavan Yamina-puolueen Naftali Bennett, jolta keskustalaisen Yesh Atid -puolueen Yair Lapidin on määrä ottaa hallituksen johtovastuu kahden vuoden jälkeen hallituskauden puolivälissä.

Netanjahun vastustajat juhlivat Tel Avivissa Rabinin aukiolla heiluttaen muun muassa kylttejä, joissa luki ”Hei hei Bibi”, viitaten pitkäaikaisen pääministerin lempinimeen.

Mielenosoittajat ovat kerääntyneet aukiolle vaatimaan Netanjahun eroa jo yli vuoden ajan. 19-vuotias mielenosoittaja Tal Surkis tunnusti suhtautuvansa uuteen hallitukseen sekalaisin tuntein. Tästä huolimatta uusi hallitus on hänen mukaansa se, mitä Israel tarvitsee.

Chen Nevon, 49, mukaan sivun kääntämistä Netanjahun aikakauden jälkeen pidetään liberaalissa Tel Avivissa historiallisena hetkenä.

– Olen hieman shokissa, koska olemme odottaneet tätä hetkeä niin pitkään, hän sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Nevo saapui aukiolle pienten lastensa kanssa myöhäisestä ajankohdasta huolimatta.

– Heidän pitäisi olla nyt nukkumassa, mutta ajattelin tämän olevan todella tärkeä hetki, hän sanoi.

”Israelin yhteiskunta tarvitsee parannuskeinon”

Uuden pääministerin tukijoukkoihin kuuluu muun muassa kiistanalaisia siirtokuntalaisia. Nevo kertoo kuitenkin ”uskovansa näihin ihmisiin”, vaikka hallitus voikin olla ”outo”.

– En tiedä kestääkö hallitus, mutta se on muutos, ja me tarvitsimme muutoksen, hän sanoi samalla, kun taustalla soi hepreaksi esitetty versio John Lennonin Imagine-hittikappaleesta.

Rubi Sofer, 48, saapui juhlimaan Netanjahun kauden päättymistä perhe mukanaan.

– Me emme pidä Bibistä yhtään, hän sanoi ja kertoi perheensä osallistuneen mielenosoituksiin joka viikonloppu kymmenen kuukauden ajan.

Hän painotti, ettei Bennett ole hänen näkökulmastaan unelmaseuraaja Netanjahulle, mutta ”voittaakseen taistelun, täytyy joskus sietää pieniä häviöitä”.

– Eli korvataksemme Bibin, tarvitsimme tämän, Sofer jatkoi.

– Israelin yhteiskunta tarvitsee parannuskeinon.

Tuore pääministeri Bennett on tukenut voimakkaasti Israelin siirtokuntahankkeita miehitetyllä palestiinalaisalueella Länsirannalla. Israelilaisten siirtokunnat palestiinalaisalueilla on kansainvälisesti tuomittu laittomina.

Netanjahu maalaili hajottavansa ”huonon hallituksen”

Bennett vannoi virkavalansa pian sunnuntaisen äänestyksen jälkeen. Hänestä tuli Israelin 13:s pääministeri. Lapid toimii hallituksessa ulkoministerinä.

Kahden vuoden jälkeen Lapidista on määrä tulla pääministeri, kun taas Bennettistä tulee sisäministeri, kertoo Haaretz-lehti.

Ennen äänestystä parlamentissa puhunut Bennett sanoi maan joutuneen vihan ja valtataistelun kurimukseen. Hän lupasi myös pitää Israelin turvassa arkkiviholliseltaan Iranilta.

– Israel ei salli, että Iranilla on ydinaseita, hän lisäsi.

Netanjahu puolestaan esiintyi knessetissä ennen äänestystä tyylilleen uskollisesti taisteluhaluisesti.

– Jos kohtalomme (Likud-puolue) on olla oppositiossa, teemme sen pää pystyssä, kunnes hajotamme tämän huonon hallituksen ja palaamme johtamaan maata meidän tavallamme, Netanjahu sanoi.

Uudelle pääministerille sateli onnitteluja maailmalta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden onnitteli Bennettiä ja tämän hallituskumppaneita. Biden sanoi odottavansa työskentelyä Bennettin kanssa maiden välisten läheisten ja kestävien suhteiden vahvistamiseksi.

Bidenin mukaan Yhdysvaltain ja Israelin kansoja yhdistävä side olevan todiste muun muassa yhteisistä arvoista.

– Israelilla ei ole parempaa ystävää kuin Yhdysvallat, Biden sanoi.

Saksan liittokansleri Angela Merkel onnitteli niin ikään sunnuntaina Bennettiä maiden välisiä siteitä painottaen ja kertoi odottavansa johtajien välistä läheistä yhteistyötä.

– Saksaa ja Israelia yhdistää ainutlaatuinen ystävyys, jota haluamme vahvistaa entisestään, Merkel kertoi edustajansa Ulrike DemmerinTwitterissä julkaisemissa kommenteissa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau painotti omissa onnitteluissaan maansa olevan sitoutunut kahden valtion malliin, jossa israelilaiset ja palestiinalaiset voisivat elää ”rauhassa, turvassa ja arvokkaasti – ilman pelkoa ja niin, että heidän ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan”.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab kirjoitti Twitterissä odottavansa yhteistyön jatkuvan muun muassa kaupan, ilmastonmuutoksen osalta sekä rauhan saamiseksi alueelle.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel onnitteli Twitterissä uutta pääministeriä Bennettiä sekä häneltä vetovastuun kahden vuoden päästä ottavaa Lapidia.

