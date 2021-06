Netanjahun aika Israelin johdossa päättyi, koalitiohallitus sai niukan enemmistön knessetissä

Israelissa koettiin sunnuntai-iltana historiallinen hetki, kun maata yli vuosikymmenen johtaneen Benjamin Netanjahun valtakausi päättyi. Parlamentti antoi äänin 60-59 tukensa uudelle koalitiohallitukselle. Yksi edustaja pidättäytyi äänestyksestä.

Maan uutena pääministerinä aloittaa uskonnollista kansallismielisyyttä edustavan Yamina-puolueen Naftali Bennett, jolta keskustalaisen Yesh Atid -puolueen Yair Lapidin on määrä ottaa hallituksen johtovastuu kahden vuoden jälkeen hallituskauden puolivälissä.

Pian äänestyksen jälkeen Bennett vannoi virkavalansa. Hänestä tuli Israelin 13:s pääministeri. Lapid toimii hallituksessa ulkoministerinä.

Kahden vuoden jälkeen Lapidista on siis määrä tulla pääministeri, kun taas Bennettistä tulee sisäministeri, kertoo Haaretz-lehti.

Ennen äänestystä parlamentissa puhunut Bennett sanoi maan joutuneen vihan ja valtataistelun kurimukseen. Hän lupasi myös pitää Israelin turvassa arkkiviholliseltaan Iranilta.

– Israel ei salli, että Iranilla on ydinaseita, hän lisäsi.

Netanjahu puolestaan esiintyi knessetissä ennen äänestystä tyylilleen uskollisesti taisteluhaluisesti.

– Jos kohtalomme (Likud-puolue) on olla oppositiossa, teemme sen pää pystyssä, kunnes hajotamme tämän huonon hallituksen ja palaamme johtamaan maata meidän tavallamme, Netanjahu sanoi.

Biden onnitteli tuoreeltaan uutta pääministeriä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden onnitteli Bennettiä ja tämän hallituskumppaneita. Biden sanoi odottavansa työskentelyä Bennettin kanssa maiden välisten läheisten ja kestävien suhteiden vahvistamiseksi.

– Israelilla ei ole parempaa ystävää kuin Yhdysvallat, Biden sanoi.

Hän lisäsi olevansa sitoutunut työskentelemään Israelin uuden hallituksen kanssa turvallisuuden, vakauden ja rauhan edistämiseksi israelilaisten, palestiinalaisten ja kaikkien laajan alueen ihmisten puolesta.

– Kansojamme yhdistävä side on todiste yhteisistä arvoistamme sekä vuosikymmeniä kestäneestä läheisestä yhteistyöstä. Ja kun nyt jatkamme kumppanuutemme vahvistamista, Yhdysvaltain tuki Israelin turvallisuudelle pysyy horjumattomana, Biden sanoi Haaretzin mukaan.

https://www.haaretz.com/israel-news/elections/EXT-LIVE-israel-s-new-government-set-to-be-sworn-in-today-ending-netanyahu-s-12-year-rule-1.9899971

STT

