PS vaalivoittoon Somerolla

Someron kuntavaalien voittajaksi nousi perussuomalaiset. Puolue kolminkertaisti paikkamääränsä viime kuntavaaleista ja sai uuteen valtuustoon kuusi paikkaa.

Vaalien suurin häviäjä Somerolla on keskusta. Perinteinen valtapuolue on edelleen Someron suurin 12 valtuutetulla, mutta vaalitappio on iso, puolue menetti viisi paikkaa.

Vaalituloksesta on helppo laskea, että perussuomalaiset kuritti keskustaa. Kokoomus onnistui säilyttämään seitsemän paikkaa. SDP menetti yhden paikan, ja jatkaa uudessa valtuustossa kuudella valtuutetulla.

Pienissä ryhmissä isoja muutoksia ei tapahtunut. Vasemmistoliitto sai yhden lisäpaikan, ja kaikkiaan kaksi valtuutettua. Yhden paikan lisäys viime vaalitulokseen verrattuna tuli myös kristillisdemokraateille, joka sai läpi yhden valtuutetun. Vihreät säilyttivät yhden paikkansa.

Muutokset Someron voimasuhteissa ovat sen verran suuria, että ne tulevat todennäköisesti näkymään päätöksenteossa. Erityisesti vaalitulos söi keskustan valtaa. Neljä vuotta sitten keskusta sai lähes puolet valtuustopaikoista. Nyt puolueella on enää runsas kolmannes paikoista.

Vaalituloksen takaa löytyy todennäköisesti tunteita herättänyt koulukeskustelu. Perussuomalaiset kampanjoivat lakkautusuhan alla olleiden kyläkoulujen puolesta, kun taas keskusta saattoi profiloitua kyläkoulujen vastaiseksi puolueeksi. Keskustalla oli myös historiallisen alhainen ehdokasmäärä.

Ero muihin valtuustoryhmiin on kuitenkin edelleen suuri, joten keskustan ääni kuuluu jatkossakin vahvasti Somerolla.

Mielenkiintoista on seurata, mitä perussuomalaisten nousu Somerolla käytännössä tarkoittaa. Perussuomalaiset kuuluu nyt Someron keskisuurten puolueiden joukkoon kokoomuksen ja SDP:n kanssa.

Asetelma voi avata uudenlaisia politiikan yhteistyön mahdollisuuksia. Ainakin keskisuurilla puolueilla on hyviä tilaisuuksia voimien yhdistämiseen erilaisissa asiakysymyksissä. Mahdollista on sekin, että perussuomalaiset tekeekin yhteistyötä keskustan kanssa, sillä ryhmillä on ollut kuluneen valtuustokauden aikana myös yhteisiä näkemyksiä.