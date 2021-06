Putin yhdysvaltalaiskanavalle: Toivoakseni Biden on vähemmän impulsiivinen kuin Trump

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo toivovansa, että Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden on käänteissään vähemmän impulsiivinen kuin edeltäjänsä Donald Trump.

Putin kommentoi presidenttejä yhdysvaltalaisen uutiskanava NBC:n laajassa, Kremlissä tehdyssä haastattelussa. Putin ja Biden tapaavat keskiviikkona Genevessä. Maiden tämänhetkisiä suhteita pidetään poikkeuksellisen hyytävinä.

Putin arvioi pystyvänsä yhteistyöhön Bidenin kanssa. Hän kuvaili Bidenia mieheksi, joka on ollut lähes koko aikuisikänsä mukana politiikassa ja on siksi ”radikaalisti” erilainen kuin Trump.

Trumpia Putin puolestaan luonnehti ”erityislaatuiseksi yksilöksi”.

– Värikäs hahmo. Hänestä joko pitää tai on pitämättä. Hän ei tullut Yhdysvaltain poliittisen järjestelmä piiristä. Hänellä ei ollut kokemusta korkean tason politiikasta, Putin luonnehti.

Trump ja Putin tapasivat Helsingissä kesällä 2018. Trumpia arvosteltiin tuoreeltaan Putinin mielistelystä. Hän esimerkiksi asettui Putinin puolelle ja oman maansa tiedusteluelimiä vastaan kysymyksessä siitä, miten Venäjä pyrki vaikuttamaan Yhdysvaltojen vuoden 2016 vaaleihin.

Putin on aiemmin myöntänyt toivoneensa Trumpin voittavan vuoden 2016 vaalit.

Ex-presidentti Trump puolestaan on ottanut tulevaan tapaamiseen kantaa kotisivuillaan, joilla hän julkaisee erilaisia lausuntoja. Sanamuodoissa on vahvoja kaikuja Trumpin presidenttikauden Twitter-viesteistä.

– Onnea Bidenille presidentti Putinin kohtaamiseen – älä nukahda kesken tapaamisen ja kerro minulta terveisiä, Trumpin torstaisessa lausunnossa kirjoitettiin.

Valkoinen talo on kertonut, että Biden aikoo ottaa keskiviikon tapaamisessa esiin esimerkiksi Venäjältä lähtöisin olevat kyberhyökkäykset, maan konfliktin Ukrainan kanssa sekä toisinajattelijoiden vangitsemisen.

Ei suoraa vastausta tappaja-kysymykseen

Myös NBC:n toimittaja otti esiin toisinajattelijoiden kohtelun ja kysyi Putinilta, onko tämä tappaja. Muun muassa presidentti Biden on aiemmin haastattelussa sanonut uskovansa, että Putin on tappaja.

Putin naurahti kysymykselle.

– Olen virkakauteni aikana tottunut kaikenlaisiin hyökkäyksiin, kaikenlaisista aiheista ja kaikenlaisista näkökulmista. Mikään ei yllätä minua, Putin sanoi NBC:n englanninkielisen käännöksen mukaan.

– Mitä siis koviin puheisiin tulee, luulen, että tässä kyse yhdysvaltalaisesta kulttuurista.

Toimittajan kysyessä uudestaan suoraa vastausta, Putin totesi toimivansa Venäjän parhaaksi ja sanoi, ettei ole lainkaan huolissaan siitä, millaisilla termeillä häntä kutsutaan.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/nbc-interview-putin-calls-trump-colorful-says-he-can-work-n1270561

https://www.donaldjtrump.com/news/statement-by-donald-j-trump-45th-president-of-the-united-states-of-america-06.10.21-04

