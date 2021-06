Ranska laajentaa koronarokotuksia kaikille yli 12-vuotiaille – syynä huoli virusmuunnoksesta

Ranska laajensi tiistaina koronarokotusohjelmaansa yli 12-vuotiaille lapsille. Tarkoituksena on estää deltavarianttina tunnetun Intian virusmuunnoksen nousu ja vauhdittaa laumasuojan vaavuttamista maassa.

Rokotukset eivät kuitenkaan ole pakollisia lapselle.

Ranskassa on oltu huolissaan deltamuunnoksen leviämisestä Britanniassa. Pääministeri Boris Johnson kertoi maanantaina lykkäävänsä Englannin koronarajoituksien höllennyksiä kuukaudella koronatartuntojen nopean nousun vuoksi.

Ranskassa noin 2-4 prosenttia tautitapauksista on peräisin deltavariantista, sanoi terveysministeri Olivier Veran.

– Se ei ehkä ole paljon, mutta myös Englannissa tilanne oli sama muutama viikko sitten, hän totesi.

Noin 30 miljoonan asukkaan Ranskassa 58 prosenttia aikuisista on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen ja 27,4 prosenttia kaksi annosta. Vasta kaksi annosta antaa täyden rokotesuojan.

STT

Kuvat: