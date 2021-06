Ruotsin vasemmistopuolue uhkaa hallitusta luottamusäänestyksellä, jos vuokra-asuntoja koskevaa uutta lakiesitystä ei peruta

Ruotsissa vasemmistopuolue vaatii hallitusta perumaan tai muokkaamaan uusien asuntojen vuokraamista koskevan lakiesityksensä seuraavan 48 tunnin sisällä. Jos ehtoihin ei suostuta, uhkaa oppositiossa oleva vasemmistopuolue yrittää kaataa hallituksen.

Puolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar sanoi lehdistötilaisuudessa, että jos hallitus ei hyväksy puolueen esittämiä ehtoja, ei puolueella ole enää luottamusta pääministeri Stefan Löfveniä kohtaan.

Käytännössä Dadgostar on antanut hallitukselle kaksi ehtoa: joko perua esityksen kokonaan tai ottaa mukaan sen valmisteluun Ruotsin vuokralaisia edustavan järjestön.

Hallituksen luottamusäänestys vaatii Ruotsissa 35 edustajan allekirjoituksen, mihin vasemmistopuolueen oma edustajamäärä ei riitä. Siksi on epävarmaa, miten puolue aikoo asiassa edetä.

Oppositiossa olevat kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat ilmaisseet, että voivat mahdollisesti tukea vasemmiston esitystä. Puolueiden puheenjohtajat kuitenkin arvioivat uutistoimisto TT:lle, että vasemmiston toimissa on kyse ”bluffista”.

Hallitus haluaa lisätä vuokra-asuntojen määrää markkinoita vapauttamalla

Kiista koskee esitystä, joka vapauttaisi uusien asuntojen vuokraamisen sääntelyä niin, että asuntoja voisi vuokrata markkinahinnoilla.

Ruotsin vuokramarkkinat ovat säädeltyjä. Vasemmiston mukaan esitys uhkaa nostaa vuokria ja heikentää vuokralaisten asemaa.

Hallitus taas on todennut, että esitys ei nosta vuokria, koska se koskee vain uudisasuntoja eli pientä osaa asunnoista.

Hallitus haluaa esityksellään tuoda uusia asuntoja vuokra-markkinoille, sillä Ruotsin vuokrasääntelyn vuoksi tarjolle tulevien asuntojen määrä on pysynyt hyvin alhaisena ja luonut monille asunnonvuokraajille vaikean tilanteen. Asuntoja ei joko ole, tai sitten niitä on jouduttu vuokramaan pimeästi tai alivuokrauksen kautta.

