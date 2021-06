Sää kirkastuu sateiden jälkeen sunnuntaina lännessä, idässä tulee vielä sadekuuroja

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Hannu Vallan mukaan sadealue väistyy Suomesta sunnuntaiaamuna itään ja lännestä alkaen sää alkaa seljetä.

– Sunnuntaina maan itäosassa aamun tunteina sataa vielä vettä. Maan länsiosassa on jo laajalti selkeää ja aurinkoista, mutta joitain yksittäisiä sadekuuroja voi sinne myös kehittyä, Valta kertoo.

Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa voi olla sunnuntaina vielä pilvistä ja tulla sadekuuroja.

Lännestä ja luoteesta virtaa sateiden jälkeen Suomeen hieman viileämpää ilmaa ja lämpötila lännessä on sunnuntaina lähellä 20 astetta.

– Pohjoisessa lämpötila on 15-18 astetta, mutta maan itäosassa ollaan lähempänä 15 astetta, Valta jatkaa.

Sunnuntaina on päivällä läntisellä merialueella varoitus kovasta luoteistuulesta.

– Nyt on vielä laajasti metsäpalovaroituksia voimassa, ja paloriski on jopa erittäin korkea. Kun sateet menevät yli, niin metsäpalojen riski pienenee, Valta kertoo.

Tiistaina reippaita tuulia ja voimakasta sadetta

Seuraava sadealue on tulossa Suomeen heti alkuviikosta.

– Näyttää siltä, että tiistain aikana kulkee Suomen yli koilliseen melko voimakas matalapainealue. Siinä voi olla reippaita tuulia ja sateita lähinnä maan keski- ja pohjoisosiin. Pohjanmaalta Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä on odotettavissa kovimmat tuulet, mutta siihen liittyy vielä epävarmuutta ennustettavuuteen, Valta sanoo.

Etelä-Suomeen on tiistaina odotettavissa sadekuuroja, Valta arvioi.

Ville Väänänen

STT

