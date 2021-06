Salon SM-viikolla mukana ennätysmäärä lajeja – urheilun ystäville tarjolla esimerkiksi biljardia, otevoimailua ja valjakkoajoa

Kuudetta kertaa järjestettävä urheilun monilajitapahtuma SM-viikko tuo kesällä 2022 Saloon lähes 30 eri urheilulajin huiput kisaamaan Suomen mestaruuksista.

Alun perin SM-viikko oli tarkoitus järjestää Salossa jo tänä vuonna, mutta koronapandemian vuoksi siirretyt urheilun suurtapahtumat muuttivat aikataulua.

– Oli tarkoituksenmukaista siirtää SM-viikko kesään 2022, koska tänä vuonna se olisi auttamatta jäänyt jalkapallon EM-kisojen ja Tokion olympialaisten puristukseen, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoo tiedotteessa.

Ensi vuodelle siirretty tapahtuma on kerännyt ennätysmäärän osallistujia, kun peräti 24 lajiliittoa ja 28 lajia on ilmoittautunut mukaan määräaikaan mennessä.

– Olen erittäin iloinen suuresta osallistujamäärästä. Osallistujaennätys kertoo yhdessä tehdystä pitkäjänteisestä työstä. SM-viikko on selvästi vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa urheilumaailmassa, SM-viikon vastaava tuottaja Päivi Harri toteaa tiedotteessa.

”Vaikka Salo juuri tällä hetkellä profiloituu vahvaksi palloilukaupungiksi, kaupungin erittäin monipuoliset urheiluolosuhteet luovat hyvän alustan SM-viikon tapaiselle monilajitapahtumalle.”

Ensi vuonna kesä-heinäkuun vaihteessa Salossa kilpaillaan SM-mitaleista neljän päivän ajan maalla, vedessä ja ilmassa.

Mukana ovat ainakin agility, biljardi, bridge, digitaalinen autourheilu, frisbeen pituusheitto, judo, kriketti, lacrosse, leuanveto, lippupallo, maastojousiammunta, maratonmelonta, otevoimailu, padel, parayleisurheilu, petanque, pienoisautoilu, practical-ammunta, speedgolf, sulkapallo, taekwondo, tankotanssi, ultrajuoksu, vahvin SM, valjakkoajo, moottoroitu varjoliito ja X-trial.

– Jos määrä on huikea niin sitä on myös lajikirjo, joka tulee vielä tästäkin kasvamaan. Mukana on mainio kattaus sekä kokeneita SM-viikon kävijöitä että tapahtumalle aivan uusia lajituttavuuksia. On suuri ilo tutustua näihin lajeihin ja lähteä tuomaan tätä kattausta katsojille tv:n ääreen sekä tapahtumapaikoille, Päivi Harri suitsuttaa.

Salossakin ollaan tyytyväisiä SM-viikon lajikirjoon.

– Salolla on tarjota loistavat puitteet ja suorituspaikat SM-viikon lajeille. Meidän tavoitteenamme oli olla lajimäärältään suurin SM-viikko, ja siinä onnistuttiin, liikunnanohjaaja, kunnanvaltuutettu (sd.) Saku Nikkanen toteaa tiedotteessa.

– Vaikka Salo juuri tällä hetkellä profiloituu vahvaksi palloilukaupungiksi, kaupungin erittäin monipuoliset urheiluolosuhteet luovat hyvän alustan SM-viikon tapaiselle monilajitapahtumalle. Järjestelyt etenevät hyvässä myötätuulessa, Päivi Harri kiittelee.

Suomen Olympiakomitean hallinnoimaa SM-viikkoa tehdään ja toteutetaan lajien ja lajiliittojen välisenä yhteistyönä. Tapahtuman käytännön toteutuksesta vastaa KOKO Tapahtuma Osuuskunta yhdessä Yle Urheilun ja Salon kaupungin kanssa. Salon SM-viikko järjestetään 30.6.–3.7.2022.