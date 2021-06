Erikoinen vaalitulos Salossa: paikkaluvussa neljän puolueen tasapeli

Salossa jännitettiin vaalitulosta loppuun asti. Lopulta tulos vahvistui varsin erikoiseen muotoon: SDP, kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta saavat kaikki 11 valtuutettua uuteen valtuustoon.

Valtuustopaikkojen määrässä ei ole eroa, mutta kannatusprosenteissa on. Niukasti suurin on SDP 21,6 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus on 21,3 prosenttia, kokoomuksen 20,9 prosenttia ja keskustan 17,3 prosenttia.

Salon valtuuston paikkajako:

SDP 11

Perussuomalaiset 11

Kokoomus 11

Keskusta 11

Vihreät 4

Vasemmistoliitto 2

Liike Nyt 1

Artikkelia päivitetty klo 22.58