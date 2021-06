Saloon kaksi uutta koronatartuntaa

Salossa on raportoitu tiistaina kaksi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Salon lähikunnista Sauvossa on lisäksi todettu yksi uusi tartunta. Kemiönsaaressa on puolestaan vähennetty tilastoista yksi virheellinen tartuntatieto.

Turussa ei todettu tiistaina yhtään uutta tartuntaa. Koko Varsinais-Suomessa uusien tartuntojen määrä on kolme ja koko Suomessa 73.

Koronatilanne 15.6.2021

Salo + 2 (yhteensä 877)

Somero 0 (yhteensä 37)

Paimio 0 (yhteensä 225)

Sauvo + 1 (yhteensä 41)

Kemiönsaari – 1 (yhteensä 71)

Koski 0 (yhteensä 30)

Marttila 0 (yhteensä 21)

Turku 0 (yhteensä 5 925)

Varsinais-Suomi + 3 (yhteensä 10 021)

Suomi + 73 (yhteensä 93 923)

Lähde: THL

