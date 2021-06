Sanoma kritisoi EU-kantelussaan Yle Areenan ohjelmasisältöjä – erityisesti ihmetellään tosi-tv-sarjoja

Sanoma Media Finland kritisoi EU-komission kilpailuviranomaiselle tekemässään valtiontukikantelussa Yle Areenan ohjelmasisältöjä, joita se ei pidä yleisradioyhtiön julkisen palvelun piiriin kuuluvina.

Sanoma Media Finland julkaisi maanantaina nettisivuillaan tekemänsä kantelun.

Sanoma kiinnittää kantelussa huomiota Yle Areenan laajaan rikos- ja draamasarjojen tarjontaan, sillä kantelua kirjoitettaessa Yle Areenassa oli nähtävillä esimerkiksi 20 brittiläistä draamasarjaa ja 15 kansainvälistä rikossarjaa. Erityistä huomiota kantelussa kiinnitetään tosi-tv-sarjoihin Au pairit Havajiilla, Sinkut paljaana ja The Real L Word sekä sketsiviihdesarjaan Ketonen & Myllyrinne.

– On kyseenalaista, liittyykö tällaisen sisällön olemassaolo Ylen ilmaisessa suoratoistopalvelussa yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin eli siis julkisen mediapalvelun tarkoitukseen, Sanoman kantelussa kirjoitetaan.

Kantelussa kiinnitetään huomiota myös siihen, että ulkomaisen sisällön määrä on lisääntynyt Areenassa selvästi. Kantelun mukaan viime vuoden heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana ulkomaisten tv-sarjojen määrä nousi Areenassa 25 prosentilla.

Niin ikään kantelussa kiinnitetään huomiota siihen, että Areenassa on tarjolla myös televisiosarjoja, joita ei ole lainkaan esitetty Ylen kanavilla, mikä Sanoman mukaan tekee Areenasta entistä enemmän kaupallisten suoratoistopalveluiden kaltaisen.

Yle Areenan ohella Sanoman kantelussa kiinnitetään huomiota Ylen tarjoamiin oppimissisältöihin. Sanoman mukaan Abitreenien kaltaisten oppimissisältöjen tuottaminen julkisilla varoilla vääristää kilpailua oppimissisältöjen markkinoilla.

Selvyys Ylen toiminnan rajoista

Toukokuussa tehty kantelu herätti kohua, sillä sen pelättiin vaarantavan nykymuotoisen Yle Areenan toiminnan.

Ylen mukaan Yle Areenan julkaisurajoitukset heikentäisivät suomalaisten mediapalvelua merkittävästi. Rajoitukset tarkoittaisivat Ylen mukaan myös Ylen julkisen palvelun kuihduttamista pitkällä aikavälillä.

Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven korostaa, että Sanoman tavoitteena ei ole Areenan alasajaminen. Hänen mukaansa Sanoma haluaa kantelullaan ensisijaisesti saada selvyyden yleisradioyhtiön toimenkuvasta Suomessa.

– Me haluamme selvyyden Ylen toiminnan rajoihin. Me haluamme tietää, missä menevät rajat, mikä on yleisradioyhtiön toimiala, mistä heidän tulisi huolehtia ja mistä markkinat voivat huolehtia. Sen takia tämä kantelu on tehty, Duinhoven sanoi STT:lle.

– Ei ole meidän tehtävämme päättää, miltä Yle Areenan pitäisi näyttää. Me haluamme selvyyden siitä, mikä kuuluu yleisradioyhtiön tehtäviin ja mikä on sellaista, mistä yksityiset yhtiöt voivat vastata, Duinhoven jatkaa.

Duinhoven sanoo ymmärtävänsä Yle Areenan tulevaisuudesta huolestuneita suomalaisia.

– Tarkoituksenamme ei ole ollut herättää minkäänlaisia negatiivisia tunteita suuressa yleisössä. Ymmärrämme, että Ylen sisällöistä pidetään, ja että he täyttävät roolin, jota kukaan muu ei voi täyttää. He tuottavat sisältöjä, joita kukaan muu ei voi tuottaa, mutta kun he siirtyvät uusille alueille ison budjettinsa kanssa, täytyy meidän nostaa käsi pystyyn. Se on vastuumme osakkeenomistajiamme kohtaan, Duinhoven sanoo.

– Ylen budjetti on puolitoista kertaa sen verran kuin kaikkien yksityisten televisioyhtiöiden budjetti yhteensä. Me tarvitsemme selvyyttä siihen, miten tämä valtava budjetti käytetään.

Uhka koko mediamarkkinalle

Duinhoven muistuttaa, että Sanoman kantelu ei ole kenellekään yllätys, sillä yhtiö on jo vuosien ajan yrittänyt käynnistää keskustelua Ylen toiminnan rajoista.

– Me olemme kysyneet tätä vuosien ajan, emmekä ole saaneet vastausta. Jossain vaiheessa täytyy ottaa seuraava askel ja sanoa, että nyt teidän täytyy kuunnella meitä, meidän täytyy saada vastaus tähän kysymykseen, me emme voi enää odottaa, Duinhoven sanoo.

Duinhovenin mukaan Ylen dominoiva asema markkinoilla on uhka koko suomalaiselle medialiiketoiminnalle.

– Suomen hallituksen on nyt kysyttävä itseltään, mitä he haluavat, jos he katsovat tulevaisuuteen. Haluavatko he 5-10 vuoden sisällä mediamarkkinan, jolla toimii vain Yle vai haluavatko he monimuotoisen mediamarkkinan, jossa useat toimijat, isot ja pienet, voivat olla aktiivisia ja tarjota palveluita.

Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.

Tuomas Savonen

STT

