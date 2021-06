Seidi Haarla palkitaan yhtenä Euroopan kymmenestä näyttelijälupauksesta

Suomalaisnäyttelijä Seidi Haarla palkitaan tänään läpimurtoa tekevänä elokuvatähtenä Shooting Stars -gaalassa Berliinissä.

European Film Promotion (EFP) nimeää vuosittain kymmenen urallaan kansainvälistä läpimurtoa tekevää nuorta näyttelijää eri puolilta Eurooppaa.

– Ideana on, että ohjelmaan valitaan nousussa olevia näyttelijöitä, joilla on kansainvälisesti kiinnostava elokuva tulossa. On saavutus päästä ohjelmaan, kertoo Suomen elokuvasäätiön viestintäpäällikkö Reetta Hautamäki.

Suomen elokuvasäätiö on EFP:n jäsen ja tukee Shooting Stars -ohjelmaa.

Raati piti Haarlan vilpittömästä roolisuorituksesta

Palkittava Seidi Haarla tunnetaan muun muassa tv-sarjoista Myrskyn jälkeen ja Hiljaisten palvelijat sekä elokuvasta Tottumiskysymys. Haarlalla on pääosa Juho Kuosmasen ohjaamassa draamaelokuvassa Hytti nro 6, joka kilpailee tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa.

Shooting Stars -ohjelman raati piti Haarlan intuitiivisesta ja vilpittömästä suorituksesta Hytti nro 6:n pääroolissa.

EFP:n löytämät kymmenen näyttelijälahjakkuutta esitellään yleensä helmikuussa Berliinin elokuvajuhlien yhteydessä. Koska tapahtumaa ei voitu alkuvuodesta järjestää fyysisenä festivaalina, Shooting Stars -gaala siirrettiin Berlinalen kesäohjelmiston yhteyteen.

Shooting Stars -ohjelmaan valitut näyttelijät esitellään kansainväliselle elokuva-alalle ja he pääsevät muun muassa tapaamaan kansainvälisissä tuotannoissa työskenteleviä roolittajia.

– Toive on, että tämän ohjelman ansiosta he saavat enemmän kansainvälisiä työtilaisuuksia, Hautamäki Suomen elokuvasäätiöltä kertoo.

Aiemmin Shooting Stars -tittelillä on palkittu esimerkiksi Laura Birn ja Emmi Parviainen.

