Sokerisillan vaalimainokset revittiin irti

Salon Sokerisillan vaalimainokset revittiin telineistä irti ja heitettiin ilmeisesti Salonjokeen. Tapaus havaittiin perjantaina.

– Tuomitsen kaikenlaisen vaalien häirinnän, sanoo Salon keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jari J. Laiho .

Laiho ei ollut vielä kuullut kyseisestä tapauksesta perjantaina, kun SSS kysyi häneltä asiasta, mutta kommentoi sitä yleisellä tasolla.

Vaalimainokset ovat saaneet olla Salossa muuten rauhassa tänä vuonna.

– En ole kuullut, että niitä olisi tärvelty, hän sanoo.

Laiho tietää, että joskus sade on kastellut mainoksia, joita myös tuuli on päässyt repimään. Näitä on joskus epäilty ulkopuolisten tekemisiksi, mutta toteen näyttäminen on ollut vaikeaa.

Hän muistuttaa, että sen jälkeen, kun kaupunki on vienyt telineet ja vaalimainokset on sinne aseteltu, niihin ei voi mennä koskemaan.

– Ne ovat virallisia, hän luonnehtii mainosten asemaa.

Periaatteessa tärvely on rangaistavaa, jos joku jää kiinni ja asia viedään eteenpäin.

Laiho katsoo, että vaalirauha pitää olla. Kaupungin pystyttämät vaalimainospaikat on jaettu tasa-arvoisesti eri puolueiden kesken.

Hän huomauttaa, että on puolueen asia, miten se tilan käyttää mainontaansa.

Vaalien mentyä ohi kunkin on huolehdittava mainosten poisviennistä.

– Osa vie heti yöllä, osa seuraavana päivänä, mutta joitakin jää pidempään, Laiho on huomannut.