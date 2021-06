Suomeen tulossa iso datakeskus, investoinnin arvo yli 180 miljoonaa euroa

Suomeen on tulossa iso datakeskus. Datakeskusjätti Equinix ja Singaporen valtion rahasto GIC investoivat Suomeen yhteensä 220 miljoonaa dollaria eli noin 181 miljoonaa euroa.

Equinixin tiedotteesta ilmenee, että yhtiön ensimmäinen xScale-datakeskus Suomessa on tarkoitus rakentaa pääkaupunkiseudulle. Tarkempaa sijoituspaikkaa ei ole vielä kerrottu.

Hanke on osa isompaa kansainvälistä 3,9 miljardin dollarin xScale-datakeskusten laajentamisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on laajentaa Equinixin xScale-datakeskustarjontaa ja -palveluita 32 maassa. Rakennettavat datakeskukset palvelevat erityisesti pilvipalveluja tarjoavia suuryrityksiä, kuten Amazonia, Googlea, IBM:ää ja Microsoftia.

Uusia datakeskuksia tulee Suomen lisäksi Euroopassa muun muassa Saksaan, Ranskaan, Espanjaan ja Britanniaan. Datakeskukset valmistuvat tämän vuoden aikana useassa osassa riippuen lainsäädännöllisistä ja muista sopimusteknisistä asioista.

GIC:n omistusosuus hankkeessa on 80 ja Equinixin 20 prosenttia. Investoinnin myötä Equinix ja GIC ovat satsanneet xScale-hankkeeseen parin viime vuoden aikana yhteensä 6,9 miljardia dollaria.

Equinixilla on entuudestaan kuusi datakeskusta pääkaupunkiseudulla.

Mia Peltola

STT

