Suomessa ei ole enää epidemian leviämisvaihetta missään – vain neljä sairaanhoitopiiriä kiihtymisvaiheessa, loput perustasolla

Suomessa enää neljä sairaanhoitopiirin aluetta on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Pahimman tason, leviämisvaiheen, viimeiset alueet Kanta- ja Päijät-Häme ovat nyt siirtyneet takaisin kiihtymisvaiheeseen, arvioivat alueelliset koronakoordinaatioryhmät.

Tämän vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) lieventää alueilla koronarajoituksia. Huomisesta alkaen Kanta- ja Päijät-Hämeessä voi järjestää yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta, mutta osallistujien terveysturvallisuus täytyy varmistaa esimerkiksi mahdollisuudella turvaväleihin. Samalla alueilla kuitenkin kumotaan vaatimus turvavälien takaamisesta asiakas- ja yleisötiloissa.

Kanta-Hämeessä avin päätös on voimassa kuun loppuun. Avin mukaan epidemiatilanne on parantunut alueella nopeasti, eikä päätöksen arvioida olevan välttämätön pidemmäksi aikaa. Päijät-Hämeessä päätös on voimassa heinäkuun puoliväliin.

Myös Varsinais-Suomessa epidemia on helpottanut. Alue on siirtynyt takaisin perustasolle, ja kaikki kokoontumisrajoitukset poistetaan huomisesta alkaen, kertoo Lounais-Suomen avi.

Kiihtymisvaiheessa ovat enää Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Keski-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit. Loput Suomen sairaanhoitopiireistä ovat epidemian perustasolla.

Ilmaantuvuus yhä kovassa laskussa valtakunnallisesti

Suomessa raportoitiin tänään 73 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 280 tartuntaa, mikä on lähes tuhat tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Myös tartuntojen ilmaantuvuus jatkaa laskuaan koko maassa: viimeisen kahden viikon ajalta on todettu noin 23 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Luku oli noin 41 edeltävältä kahdelta viikolta.

Ainoastaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä Päijät-Häme ovat keskiarvon yläpuolella: Hus-alueella ilmaantuvuusluku on vajaat 45, Päijät-Hämeessä noin 33. Ahvenanmaalla tapauksia ei ole todettu lainkaan viimeisen kahden viikon ajalta.

Yhteensä koko pandemian aikana Suomessa on raportoitu liki 94 000 tartuntaa.

Saara-Miira Kokkonen

STT

