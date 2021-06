THL: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 51 prosenttia Suomen väestöstä

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut reilut 2,8 miljoonaa ihmistä eli 51 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 14 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt hieman yli 13 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 726 000:tta ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 2 900:lla.

Aiemmin tänään Suomessa raportoitiin 29 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 297 tartuntaa, mikä on 1 057 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 93 850.

STT

Kuvat: