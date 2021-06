Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on raportoitu tänään 47 uutta koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 377 tartuntaa, mikä on 1 083 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 2 460 tartuntaa kahdessa viikossa.

Yhteensä koko pandemian aikana Suomessa on raportoitu noin 93 800 tartuntaa.

