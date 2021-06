THL: Koronatartuntoja raportoitiin 114 – Ahvenenmaalla ei ole todettu yhtään koronatartuntaa kahden viikon aikana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa raportoitiin lauantaina 114 koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 403 tartuntaa, mikä on 1 085 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin kirjattiin 2 488 tartuntaa kahdessa viikossa.

Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut THL:n mukaan nyt noin 2,77 miljoonaa ihmistä. Rokotteen toisen annoksen on saanut noin 703 000. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta noin 50 prosenttia ja toisen annoksen osalta lähes 13 prosenttia väestöstä.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on kahden viikon ajalta 26 sataatuhatta ihmistä kohden. Korkein ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) 48. Pienin ilmaantuvuus on Ahvenanmaan nolla tartuntaa kahdessa viikossa.

THL:n viimeksi julkaisemien tietojen mukaan sairaalahoidossa on yhteensä 56 ihmistä, joista 9 on tehohoidossa.

Yhteensä koronapandemian aikana Suomessa on todettu 93 774 tartuntaa. Paikkakunnista eniten tartuntoja on todettu pääkaupunkiseudun kolmessa isossa kaupungissa. Helsingin tartuntaluku on THL:n mukaan lähes 27 000, Vantaan liki 10 500 ja Espoon lähes 9 100.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu koko maassa yhteensä 964.

