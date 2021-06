Tuhannet osoittivat Unkarissa mieltään homoseksuaalisuuden mainostamisen kieltävää lakia vastaan – lain uskotaan saavan parlamentin hyväksynnän tiistaina

Unkarissa tuhannet ihmiset kerääntyivät maanantaina vastustamaan lakialoitetta, joka kieltäisi muun muassa homoseksuaalisuuden tai sukupuolenkorjausleikkauksien mainostamisen. Lain uskotaan saavan tiistaina parlamentin hyväksynnän.

Aiempien tietojen mukaan suunnitteilla oleva laki kieltäisi muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja niiden oikeuksiin liittyvistä asioista kertomisen nuorille. Laki vaikuttaisi kielteisesti myös ryhmien oikeuksia ajavien järjestöjen toimintaan ja näkyvyyteen.

Kansalaisjärjestöt ovat verranneet ehdotuksia Venäjällä voimassa olevaan lakiin, jonka perusteella voidaan jakaa rangaistuksia nuorille suunnatun homoseksuaalisen ”propagandan” vuoksi.

Yli 5 000 ihmistä kokoontui maanantaina pääkaupunki Budapestiin parlamentin edustalle vastustamaan pääministeripuolue Fideszin puuhailemaa lakia.

Mielenilmausta järjestämässä olleen ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan kokoontuminen osoitti, että monet unkarilaiset torjuvat homofobian ja transfobian sekä hallituksen pyrkimykset levittää vihaa.

– Kun parlamenttiedustajat antavat huomenna äänensä, heidän tulisi muistaa, että he asettavat ihmishenkiä vaaraan julman poliittisen kampanjansa vuoksi, järjestäjät sanoivat tiedotteessa.

Valtaosa oppositiopuolueista on kertonut boikotoivansa äänestystä, mutta oikeistopääministeri Viktor Orbanin Fideszin vallassa olevan parlamentin uskotaan kuitenkin hyväksyvän lain.

”Täällä elämisestä on tulossa epämukavaa kaikille”

Mielenosoituksen järjestäjien mukaan ehdotetut lakimuutokset rajoittaisivat läpi mennessään vakavasti ilmaisunvapautta ja lasten oikeuksia.

Muun muassa homoseksuaalisuuden hyväksyntää tukevien yritysten mainokset ja homoseksuaalisuutta käsittelevät kirjat kiellettäisiin ehdotettujen lakimuutosten myötä. Kieltoon voisivat täten mennä esimerkiksi Unkarissa vuonna 2019 homoseksuaalisuuden hyväksyntää tukeneen virvoitusjuomajätti Coca-Colan mainokset.

RTL Klub Hungary -televisiokanavan mukaan monet suositut elokuvat voitaisiin näyttää vasta myöhään illalla K-18-ikärajan saattelemana. Esiin nostettiin muun muassa elokuvat Bridget Jones – elämäni sinkkuna, Harry Potter sekä Billy Elliot.

Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että Fideszin ehdottamat lisäykset on leivottu pedofiliaa koskevien lakialoitteiden joukkoon.

Viime joulukuussa Unkarin parlamentti hyväksyi lakipaketin, joka suojasi perinteistä perhettä. Käytännössä laki muun muassa esti samaa sukupuolta olevia pariskuntia adoptoimasta lasta.

– Täällä elämisestä on tulossa yhä enemmän ja enemmän epämukavaa, ei pelkästään homoille, vaan käytännössä kaikille, sanoi AFP:lle mielenosoitukseen osallistunut 23-vuotias Attila Kelemen, joka työskentelee koulupsykologina.

– Tämän kaltainen säälimätön ihmisiä sokaiseva propaganda on jokseenkin äärimmäistä. Ja homoseksuaalisuuden sekoittaminen seksuaalirikoksiin on kuvottavaa, hän jatkoi.

STT

Kuvat: