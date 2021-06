Työskentely jatkuu hienosti hidastellen – Tuomas Mäntysen uusimpia teoksia esillä Perniössä

Pitkän uran tehneen, palkitun taidemaalarin Tuomas Mäntysen (s. 1932) teoksia on esillä Perniön Galleria Levolassa kolmen viikon ajan.

Näyttelyssä nähdään ensi vuonna 90 vuotta täyttävän taiteilijan teoksia viime vuosilta. Helsingissä, Lallukan taiteilijakodissa asuva Mäntynen työskentelee edelleen.

– Hienosti hidastellen, hän kuvailee.

Mäntysen tärkeimpiä tekniikoita ovat öljy, akryyli ja akvarelli. Perniössä esillä on 37 öljy-akryyliteosta, joista uusimmat ovat tältä vuodelta.

Mäntysen värikkäissä teoksissa lähtökohtana on usein jokin muistuma, tapahtuma tai ajankohtainen kysymys.

– Töistäni on tullut, varsinkin koronan myötä, enemmän kantaaottavia. Ennen ne olivat jonkin verran huumoripitoisia, hän toteaa.

Koronasta kertoo muun muassa teos Milloin tämä loppuu?, jossa kahvilan tuolit seisovat kadulla tyhjinä ja talon ikkunassa parempia aikoja odottaa maskikasvoinen mies. Muina ajankohtaisina ilmiöinä teoksissa esiintyvät muun muassa maailmalla riehuvat metsäpalot ja kaikkialla pörräävät dronet.

Mäntynen on syntyisin Kymenlaaksosta, Myllykoskelta. Hänen uransa käynnistyi jo 1950-luvulla, jolloin hän opiskeli Taideteollisessa oppilaitoksessa ja Vapaassa taidekoulussa sekä Académie de la Grande Chaumièressa Pariisissa. Mäntysen ensimmäinen kuratoitu näyttely oli vuonna 1961.

– En mitään muuta osannut – paitsi pesäpalloa. Koulussakin piirtelin ja piirustusmaikat innostuivat siitä, hän muistelee päätymistään alalle.

Mäntynen oli nuorena myös menestynyt pesäpalloilija. Pallo-Tovereiden lukkarina hän saavutti pesäpallon Suomen mestaruuden vuonna 1959. Pesäpalloilijana hänet tunnetaan nimellä Rauno Mäntynen.

Vuodesta 1966 lähtien Mäntynen on ollut vapaa taiteilija. Hänen teoksissaan keskeisiä ovat värit, joita hän käyttää voimakkaasti ja ennakkoluulottomasti yhdistellen.

– En halua tehdä tietyn kaavan mukaan, vaan oman tunteeni mukaan, hän kuvailee.

– Joskus teen iltaisin ja yötä myöten. Aamu aina päättää, mihin suuntaan lähdetään.

Mäntyselle teoksen tekeminen on usein pitkä prosessi.

– Jotkut teokset ovat 4–5 kertaa päällemaalattuja. Värimaailma, joka kuultaa läpi, on se, joka lähtee viemään. Silmä sanoo aina sen, mitä seuraavaksi on tehtävä. Se on aina kokeilua, hän kertoo.

Tuomas Mäntynen on saanut urallaan paljon tunnustusta. Vuonna 1986 hänelle myönnettiin Pro Finlandia ja vuonna 1996 professorin arvonimi. Vuonna 1992 hän sai valtion taiteilijaeläkkeen.

Mäntysellä on ollut yksityisnäyttelyitä Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Sveitsissä. Lisäksi hän on osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin monissa eri maissa.

Viimeksi Mäntysen näyttely nähtiin kevättalvella 2020 Helsingissä, Kulttuurikeskus Sofiassa, mutta koronapandemia sulki näyttelyn ovet ennen aikojaan. Nyt taiteilija on hyvällä mielellä uuden näyttelyn toteutumisesta Galleria Levolassa. Suurin osa Perniön näyttelyn töistä oli esillä Sofiassa, mutta mukana on myös teoksia, jotka ovat nähtävillä ensimmäistä kertaa.

– Vaikka pidämme maskeja ja etäisyyttä, nyt ollaan kuitenkin jo liikkeellä ja yritetään palata entiseen aikaan, Mäntynen toteaa tyytyväisenä ja lausuu kiitokset näyttelyn mahdollistamisesta galleristi Kaisa-Leena Kaarloselle.

Onnellinen on myös Kaisa-Leena Kaarlonen. Tuomas Mäntynen on Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen perustajajäsen ja Kaarlosen tuttu jo vuosien takaa. He toimivat aikoinaan yhtä aikaa Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen hallituksessa.

Kaarlonen perusti Galleria Levolan vuonna 2010. Aluksi esillä oli hänen omia töitään, ja ensimmäinen vierailevan taiteilijan näyttely oli Mäntysen.

– Tämä on siis hänen toinen näyttelynsä täällä, ja se piti järjestää jo viime vuonna kymmenen vuoden täyttymisen kunniaksi. Tuomas on minulle tärkeä henkilö, joka on tutustuttanut minut moniin Suomen taiteilijoihin. Olen todella iloinen, että sain hänet tänne, Kaarlonen hymyilee.

Tuomas Mäntysen maalauksia Galleria Levolassa (Perniöntie 1719) 4. heinäkuuta saakka to–su klo 13–17, juhannuksena 25.–26.6. suljettu. Vapaa pääsy. Galleriassa toimii myös kesäkahvila.