Ukrainan Zelenskyi olisi halunnut tavata Bidenin ennen Putinia

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan hänen ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin olisi ollut syytä tavata ennen kuin Biden tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Putin ja Biden tapaavat ylihuomenna Genevessä, Zelenskyi taas on kutsuttu Washingtoniin heinäkuuksi.

Nato-jäsenyyttä havitteleva Ukraina on myös ollut tyytymätön siihen, ettei sitä kutsuttu sotilasliiton huippukokoukseen Brysseliin. Zelenskyin mukaan sotaa käyvä Ukraina on osoittanut päivittäin olevansa useimpia EU-maita valmiimpi olemaan jäsen Natossa.

