Varsinais-Suomi siirtyy keskiviikkona perustasolle – tapahtumien henkilömäärärajoitukset poistuvat

Varsinais-Suomi siirtyy huomisesta alkaen koronaepidemian perustasolle. Asiasta päätti tänään tiistaina Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä. Koronatilanne on pysynyt maakunnassa rauhallisena, ja kaikki perustason edellytykset täyttyvät.

– On poikkeuksellisen iloinen hetki, kun voimme todeta alueemme siirtyvän lievimpään tasoon, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 18,6. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 18,4.

– Tämä on erittäin matala ja hyvä taso. Voi olla, että jäämme tälle tasolle pitkäksikin aikaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala arvioi.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti, että keskiviikosta lähtien sisätiloissa ja ulkona voi järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia ilman henkilömäärärajoituksia. Vaikka metrimääräisiä turvaetäisyyksiä tai yhteen kokoontuneiden ihmisten maksimimäärää ei ole enää rajoitettu, on perustason alueella edelleen huolehdittava tapahtumien terveysturvallisuudesta, avi muistuttaa.

Koronakoordinaatioryhmän muutoksia suosituksiin: