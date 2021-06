Voimakas kesämyrsky Vieno lähestyy, sähköyhtiöt varoittavat sähkökatkoista – puuskat aiheuttavat enemmän vahinkoja kuin vastaavat puuskat talvisin

Sähköyhtiöt varautuvat Vieno-myrskyn aiheuttamiin mahdollisiin sähkönjakelun häiriöihin tiistaina. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan etenkin maan keskiosassa puut voivat kaatua ja sähköt katkeilla.

Sähköyhtiö Elenia kertoo varautuneensa saapuvaan kesämyrskyyn. Yhtiö arvioi, että pahiten tuuli vaikeuttaa sähkönjakelua erityisesti Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

PKS Sähkönsiirto arvioi, että Pohjois-Karjalassa ja Savossa tuulen nopeuden ennustetaan puuskissa olevan välillä 17-23 metriä sekunnissa, mikä riittää kaatamaan puita myös sähkölinjoille. Yhtiö on varannut jakeluhäiriöön korjaushenkilöstöä eri puolille jakelualuetta.

Suomea tiistaina riepotteleva myrsky on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lounaanpuoleinen tuuli voimistuu merialueilla tiistain vastaisena yönä laajalti kovaksi ja Selkämerellä myrskylukemiin. Länsirannikolla tuuli voimistuu myrskypuuskiin varhain tiistaiaamuna ja aamupäivän aikana laajalti myös maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Etenkin maan keskiosassa puut voivat kaatua ja sähköt katkeilla.

– Myrsky on vuodenaikaan nähden voimakas. Puut ovat täydessä lehdessä, ja maa on roudaton, joten yli 20 metriä sekunnissa puhaltavat puuskat aiheuttavat enemmän vahinkoja kuin vastaavat puuskat talvikaudella, sanoo päivystävä meteorologi Antti Kokko Ilmatieteen laitokselta.

Myrskymatalapaineen yhteydessä sataa runsaasti suuressa osassa maata. Vettä kertyy ennusteen mukaan tiistain aikana Lapissa 20-30 millimetriä ja maan keskivaiheilla 5-15 millimetriä.

Tuuli alkaa heiketä länsirannikolla puolelta päivin. Itäisissä maakunnissa tuuli heikkenee vasta illalla.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Jani Parviaisen arvion mukaan tämänkaltaisia myrskyjä iskee keskimäärin yksi kesäkuun aikana.

– Näin myöhään keväästä tällainen myrsky ei ole kuitenkaan kovin yleinen, kertoo Parviainen STT:lle.

Loppuviikosta lämpötila voi kivuta etelässä jopa kolmeenkymppiin

Matalapaineen jälkeen Etelä-Suomessa pysytellään tiistaina kahdenkymmenen lämpöasteen tuntumassa. Parviaisen mukaan etelästä on kuitenkin tulossa loppuviikolla lämpimämpää ilmaa Suomeen. Perjantaina maan etelä- ja keskiosissa päästäneen hellelukemiin.

– Sunnuntaina saatetaan lähennellä jopa kolmeakymppiä, sanoo Parviainen.

Pohjois-Suomeen on luvattu viikonlopuksi Etelä-Suomea viileämpää ja sateisempaa säätä. Suunnilleen Vaasasta Kajaaniin ulottuvalla vyöhykkeellä sataa, mutta pikkuhiljaa saderintama siirtyy pohjoiseen. Samalla myös lämmin ilma liikkuu kohti pohjoista.

Emmi Tilvis, Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: