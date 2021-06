Vuosia urakoitu sote-uudistus etenee eduskunnan täysistuntoon

Vuositolkulla vatvottu sote-uudistus ottaa tänään uuden askeleen kohti toteutumistaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön valmistuttua alkaa uudistuksen käsittely eduskunnan täysistunnossa.

Täysistunnon äänestys uudistuksen hyväksymisestä on vuorossa ensi viikolla ennen juhannusta. Oppositio arvostellut uudistusta tiukasti ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vetosi eilen vihreisiin, että se pysäyttäisi uudistuksen, josta on Orpon mukaan tulossa suurille kaupungeille erittäin kallis.

Jos uudistus hyväksytään, tarkoittaa se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja pelastustoimesta vastaisivat vuoden 2023 alusta 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki.

Hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa käyttämään on määrä valita ensi tammikuussa järjestettävillä vaaleilla aluevaltuustot kaikkialla paitsi Helsingissä. Vuodesta 2025 eteenpäin aluevaalit on tarkoitus järjestää samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

STT

Kuvat: