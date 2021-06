Wiurilan kesä ei jätä ketään kylmäksi – näyttelyn taso ja suosio kasvavat vuosi vuodelta

Perjantaina avautunut Wiurilan kesän näyttelykokonaisuus tarjoaa huikean monipuolisen katsauksen suomalaiseen nykytaiteeseen. Wiurilan kartanon näyttelytiloissa on esillä teoksia yhteensä 32 taiteilijalta eri puolilta Suomea.

Wiurilan kesä on kolmen kuvataiteilijan, Satu-Maaria Mäkipuron, Jaana Saarion ja Johanna Sarparannan muodostama vapaa työryhmä. Ryhmän tavoitteena on tuottaa mielenkiintoinen ja monipuolinen näyttely, joka esittelee laajasti eri kuvataiteen lajeja ja tekniikoita.

Nyt käynnistynyt näyttelykausi on jo Wiurilan kesän kahdeksas.

– Tämä on ihan paras näyttely, mitä meillä on ollut. Taso nousee koko ajan, Satu-Maaria Mäkipuro sanoo.

Wiurilan kesän näyttely on tällä hetkellä Varsinais-Suomen laajin kolmannen sektorin järjestämä nykytaiteen katselmus. Tänä vuonna näyttelyyn oli ennätysmäärä hakijoita, yhteensä 129.

– Hakijamäärä on kasvanut joka vuosi. Sana kulkee taiteilijoiden mukana, ja hakijoita tulee koko ajan laajemmalta alueelta, toteaa Johanna Sarparanta.

Myös näyttelyn kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

– Tavoitteenamme on, että näyttely olisi tunnettu koko maassa. Viime vuosi oli ennätysmäinen vuosi, ja koska korona-aika vielä jatkuu ja ihmiset liikkuvat paljon kotimaassa, uskomme, että tänäkin vuonna kävijöitä tulee runsaasti, Jaana Saario sanoo.

– Viime kesänä oli paljon kävijöitä, jotka olivat näyttelyssämme ensimmäistä kertaa. Lisäksi oli myös paljon lapsiperheitä, Sarparanta mainitsee.

Näyttelyssä on teoksia on niin laidasta laitaan, että jokainen kävijä taatusti löytää jotain itseään sykähdyttävää.

Tarjolla on maalauksia, valokuvia, videotaidetta, keramiikkaa, lasitaidetta, tekstiilitaidetta, grafiikkaa, veistoksia ja äänitaidetta. Töitä on sekä nykytaiteen konkareilta että nuorilta, vastavalmistuneilta taiteilijoilta.

Monissa teoksissa kuvastuvat koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot. Niissä näkyy viittauksia kuluneen vuoden hiljaiseen, pysähtyneeseen aikaan ja sulkeutumiseen.

Kun näyttelyn teokset oli valittu, työryhmä antoi kokonaisuuden nimeksi Katseen kääntöpiiri. Korona-aika on ollut pitkälti sisäänpäinkatsomista, mutta vähitellen katse alkaa kääntyä.

– Taiteilijahaussa huomasi, että ihmiset ovat pyörineet koronakuplassa ja olleet vain kotona. Yleisilme ei ollut masentunut, mutta aika pysähtynyt. Kun teokset tulivat tänne, niissä olikin väriä ja iloa, ja se yllätti meidät, Sarparanta kertoo.

Teoksia on esillä useassa eri rakennuksessa Wiurilan kartanon alueella. C. G. Engelin suunnittelemassa talouskeskuksessa teoksia on Viljamakasiinissa sekä Galleria Kaariholvissa ja sen yläpuolella sijaitsevassa Galleria Pääskyssä. Ympäröivältä puistoalueelta löytyvät lisäksi Galleria Hotelli, Avaingalleria ja uutena näyttelytilana tänä vuonna avautunut Galleria August. Teoksia on myös ulkona.

Teoksia voi kiertää vapaasti katsomassa näyttelyn aukioloaikoina. Koska näyttelyn järjestäjiltä on toivottu yleisöopastusta, tänä vuonna paikalla on osan ajasta yleisökeskustelija. Yleisökeskustelijana toimii salolainen taidehistorian opiskelija Kirsi Uusitalo.

Wiurilan kesä: Katseen kääntöpiiri Wiurilan kartanon näyttelytiloissa (Viurilantie 126, Halikko) 29. elokuuta saakka. Avoinna ma–su klo 11–18, juhannuksena 25.–27.6. suljettu. Vapaa pääsy.

WIURILAN KESÄ 2021

Katseen kääntöpiirin 32 taiteilijaa

Riikka Ahlfors, Helsinki

Soili Arha, Espoo/Kusadasi, Turkki

Mikael Asikainen, Hämeenlinna

Rasmus Förster, Helsinki

Anssi Hanhela, Oulu

Mollu Heino, Eurajoki

Mari Isotalo, Hämeenlinna

Alma Jantunen, Nuutajärvi

Leena Juvonen, Helsinki

Keanne van de Kreeke, Somero

Tiina Laitanen, Espoo

Samuel Lehikoinen, Jyväskylä

Maria Leppänen, Eurajoki

Zamuel Hube, Turku

Sanna Majander, Kouvola

Seppo Manninen, Somero

Tiina Marjeta, Imatra

Jaana Mattsson, Helsinki

Tiina Nevalainen, Riihimäki

Suvi Nurmi, Helsinki

Pirjo Nykänen, Kemi

Matti Närekangas, Helsinki

Eljas Perheentupa, Karjalohja

Johanna Pöykkö, Oulu

Anna Reivilä, Porvoo

Seppo Renvall, Helsinki

Simo Rouhiainen, Helsinki

Outi Savolainen, Savonlinna

Pertti Toikkanen, Järvenpää

Hanna Varis, Turku

Jari Vesterinen, Orimattila

Tiina Wallius, Porvoo