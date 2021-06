YK:n asiantuntijat: Kiinassa vähemmistöihin kuuluvia vankeja saatetaan pakottaa elinsiirtoihin

YK:n ihmisoikeusasiantuntijat kertovat luotettaviksi kuvailemiinsa tietoihin perustaen, että Kiinassa vähemmistöihin kuuluvia vankeja saatetaan pakottaa elinsiirtoihin.

YK:n valtuuttaman 12 riippumattoman asiantuntijan lausunnossa sanotaan, että vähemmistöihin kuuluville vangeille on ilmeisesti tehty ilman suostumusta muun muassa verikokeita ja röntgentutkimuksia. Asiantuntijoiden mukaan tutkimusten tulokset rekisteröitiin elinsiirtotietokantaan.

Kiina on kiistänyt tuoreet syytökset.

Kiina sortaa esimerkiksi uiguuri- ja muita muslimivähemmistöjään maan länsiosassa sijaitsevassa Xinjiangissa ja on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan sulkenut heistä jopa miljoona ihmistä vankileireille.

STT