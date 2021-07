Afganistanin turvallisuus mietityttää EU-maita – Haavisto nosti ulkoministerikokouksessa esiin Migrin tuoreen päätöksen

Useissa EU-maissa pohditaan tällä hetkellä Afganistanin turvallisuustilanteen kehitystä, arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Haavisto osallistui maanantaina EU-maiden ulkoministerikokoukseen Brysselissä, jossa keskusteltiin muun muassa Afganistanin tilanteesta.

Haavisto kertoo nostaneensa kokouksessa esiin Maahanmuuttoviraston (Migri) tuoreen päätöksen keskeyttää kielteisten turvapaikkapäätösten teko, jos päätökseen liittyy maasta poistaminen Afganistaniin.

– Muiden maiden osalta en kuullut vastaavista päätöksistä, mutta tietysti varmaan kaikissa maissa tämä arviointi on parhaillaan menossa, että missä vaiheessa maa on turvallinen maa, Haavisto kertoi kokouksen jälkeen.

Afganistanin turvallisuustilanteeseen vaikuttaa kansainvälisten joukkojen vetäytyminen maasta ja sitä myötä äärijärjestö Talebanin vahvistuminen. Talebanin on kerrottu viime aikoina kiihdyttäneen hyökkäyksiään ja vallanneen laajoja alueita.

Yhdysvaltojen johtama liittouma aloitti vetäytymisensä Afganistanista toukokuussa, ja valtaosa joukoista on jo poistunut maasta. Kaikkien yhdysvaltalaisjoukkojen on tarkoitus poistua maasta elokuun loppuun mennessä.

Lähetystöt tarvitsevat lentokenttää ja sairaalaa

Haavisto kertoo, että ulkoministerikokouksessa ja sen käytäväkeskusteluissa puheenaiheeksi nousi myös ulkomaisten lähetystöjen turvallisuus Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa.

– Niin kauan kun lentokenttä ja sairaala voidaan turvata, niin lähetystöillä on niin sanotusti kohtuulliset oltavat. Jos lentokentän ja sairaalan turvaaminen ei onnistu, niin silloin tietysti tämä diplomaattinen edustuskin on vaikea järjestää, Haavisto pohti.

Suomellakin on suurlähetystö Kabulissa.

Liettua kiitti Suomea avusta

Ulkoministerit keskustelivat myös Valko-Venäjän tilanteesta. Haavisto kertoo Liettuan ulkoministerin Gabrielius Landsbergisin kiittäneen erityisesti Suomea ja Kreikkaa siitä, että maat ovat nopeasti tarjonneet apua rajavartiointiin, kun Valko-Venäjä alkoi auttaa siirtolaisia rajan yli Liettuaan ja loi näin painetta rajalle.

Liettuan mukaan kyseessä on ollut Valko-Venäjän hallinnon järjestelmällinen operaatio.

Haaviston mukaan Liettuan ulkoministeri kertoi myös tarpeesta rakentaa aitaa Liettuan ja Valko-Venäjän väliselle rajalle, sillä monin paikoin rajaa ei ole tällä hetkellä merkitty aidalla.

– Se on ollut hyvin helppo raja ylittää, Haavisto sanoi.

Ulkoministerikokouksessa oli tyypilliseen tapaan pitkä asialista, johon kuului myös esimerkiksi Lähi-itään liittyviä kysymyksiä. EU-ulkoministerit lounastivat Israelin ulkoministerin Yair Lapidin kanssa.

Heta Hassinen

STT

