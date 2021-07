CNN: Yhdysvaltain joukkoja auttaneet afganistanilaiset tulkit pelkäävät nyt Talebanin kostoa

Afganistanissa tuhannet Yhdysvaltojen joukkojen tulkkeina toimineet paikalliset joutuvat nyt pelkäämään äärijärjestö Talebanin kostoa. Uutiskanava CNN:n haastatteleman Yhdysvaltain armeijan tulkkina toimineen afganistanilaisen Abdulhaq Ayoubin mukaan yhdysvaltalaisia auttaneet olettavat Talebanin jahtaavan heitä.

– Emme voi hengittää täällä. Taleban ei tunne armoa meitä kohtaan, Ayoubi kertoi.

Toukokuussa Ayoubin ystävä ja entinen kääntäjäkollega joutui Taleban-taistelijoiden mestaamaksi. Hän oli kertonut vain muutamaa päivää aikaisemmin saaneensa tappouhkauksia Talebanilta, joka oli saanut selville hänen tehneen töitä Yhdysvaltain joukoille.

Yhdysvaltain joukot ovat parhaillaan vetäytymässä Afganistanista, ja samaan aikaan Taleban on vahvistunut ja valloittanut laajoja alueita maasta.

Yhdysvaltain hallinnolla on viisumiohjelma, jonka kautta tuhannet afganistanilaiset kääntäjät ja tulkit voivat päästä Yhdysvaltoihin. Viisumia anoneita afganistanilaisia aletaan lennättää Yhdysvaltoihin heinäkuun lopussa.

Taleban julkaisi kesäkuussa lausunnon, jonka mukaan se ei aio vahingoittaa ulkomaalaisille joukoille työskennelleitä afganistanilaisia. CNN:lle Talebanin edustaja kertoi järjestön selvittävän, tapahtuiko toukokuinen mestaustapaus kerrotun mukaisesti.

”Yhdysvaltalaisten auttaminen on kuolemantuomio”

Yhdysvallat on selvästi tietoinen Talebanin aiheuttamasta uhkasta, koska presidentti Joe Bidenin hallinto yrittää parhaillaan löytää afganistanilaiskääntäjille turvapaikkoja kolmansista maista siksi aikaa, että viisumiprosessi saadaan vietyä läpi. Jotkut kääntäjät eivät kuitenkaan voi hakea viisumia Yhdysvaltoihin, koska heidän sopimuksensa oli irtisanottu esimerkiksi siksi, etteivät he läpäisseet valheenpaljastustestiä.

Yksi heistä on Abdul Rashid Shirzad, jonka mukaan yhdysvaltalaisten auttaminen merkitsee hänelle nyt käytännössä kuolemantuomiota.

– Jos he saavat minut kiinni, he tappavat minut, ja myös lapseni ja vaimoni. Heille tämä on koston aikaa, hän kertoi.

Talebanin arvioidaan pitävän tällä haavaa hallussaan noin puolta maan 400 alueesta.

Taleban ja Afganistanin hallitus ovat viime päivinä nokitelleet toisiaan siitä, kenen hallussa maan rajat ovat. Talebanin edustaja sanoi Talebanin hallitsevan 90:tä prosenttia rajoista sen jälkeen kun järjestö oli viime viikkoina vallannut useita merkittäviä rajanylityspaikkoja. Afganistanin puolustusministeriön edustaja kuitenkin kuittasi AFP:lle väitteet valheeksi ja väitti puolestaan maan rajojen ja merkittävien kaupunkien olevan hallituksen hallussa.

https://edition.cnn.com/2021/07/22/asia/afghanistan-interpreters-taliban-reprisals-intl-hnk/index.html

STT

