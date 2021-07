Digieuro käteisen rinnalle

Euroopan keskuspankki (EKP) selvittää digitaalisen euron käyttöönottoa. Jos hanke toteutuu, myös suomalaiset kuluttajat voivat tulevaisuudessa käyttää euroseteleiden ja -kolikoiden rinnalla digitaalista euroa.

Suomessa muutos ei olisi iso, sillä jo nyt suomalaiset maksavat ostoksensa pääosin kortilla tai mobiililaitteella. Monessa muussa EU-maassa käteistä rahaa käytetään kuitenkin vielä paljon.

EKP haluaa selvittää digitaalisen euron käyttöönottoa, koska jokin muu kuin euromääräinen maksutapa tai väline voi tulla laajaan käyttöön Euroopassa. Krypto- ja virtuaalivaluutat ovat yleistyneet nopeasti.

Uusi virtuaalinen maksuväline voi vallata markkinat, jos kuluttajat kokevat sen helppokäyttöiseksi ja turvalliseksi. Euroon perustumaton uusi virtuaalivaluutta voi nousta jopa dominoivaksi maksuvälineeksi.

Pahimmillaan se voisi heikentää EKP:n rahapolitiikan tehoa ja koko euroalueen vakautta.

Suomessa on jo otettu iso askel digitaaliseen maksamiseen. Suomalaisista 90 prosenttia maksaa ostoksensa kortilla, puhelimella tai älykellolla. Erityisesti mobiilimaksamisen suosio kasvaa nopeasti.

Käteinen on yhä vahvaa valuuttaa monessa EU-maassa. Saksassa jopa 80 prosenttia maksuista hoidetaan yhä käteisellä. Korona-aika on tosin vähentänyt käteisen rahan käyttöä kaikissa maissa.

Maksutapojen erot selittyvät yksityisyyden suojalla. Saksassa ja Itävallassa kuluttajat eivät halua, että heidän rahaliikenteensä ja ostoksensa päätyvät pankkien tai muiden ulkopuolisten tietoon. Käteisen rahan liikkeistä ei jää jälkiä.

EU-maiden erot maksutavoissa voivat kertoa myös siitä, että suomalaisten luottamus pankkeihin on hyvä. Kortti- ja mobiilimaksamisen jättämistä jäljistä ei olla samalla tavalla huolissaan kuin muualla Euroopassa.

Mikäli EKP:n hanke toteutuu, kuluttajan digieuroja säilytettäisiin keskuspankin suojassa. Kuluttaja voi käyttää virtuaalirahaa ilman, että sen liikkeistä jää jälkiä pankeille.

Jos virtuaalivaluutat yleistyvät, on hyvä, että tarjolla on euromääräinen ja EKP:n tukema virtuaalinen maksuväline. Keskuspankin pitää kuitenkin pysyä roolissaan, eikä tarjota perinteisiä pankkipalveluja kuluttajille. Valmistelussa on otettava huomioon, että pankkijärjestelmän vakautta ei vaaranneta.