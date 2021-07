Dronet sisältävät tulevaisuudessa tiedon lennättäjästä – tällä hetkellä dronejen lennättäjiä kerätään rekisteriin

Tulevaisuudessa dronen eli kauko-ohjattavan pienoiskopterin lennättäjän voi saada selville laitteen sisältämästä tiedosta, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Patrik Söderström.

Ominaisuus tulee laitteisiin EU:n dronelennättämistä yhtenäistävän asetuksen mukana. Uusien, myynnissä olevien dronejen tulee olla CE-merkittyjä vuoteen 2023 mennessä. Tämän jälkeen vanhoja, CE-merkitsemättömiä droneja voi käyttää vain rajatusti, kerrotaan Traficomin ylläpitämällä Droneinfo-sivustolla. CE-merkintä laitteiden osalta tarkoittaa muun muassa sitä, että dronet tulevat tarvitsemaan tunnistamista helpottavan operaattoritunnuksen lähteäkseen liikkeelle.

CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja kertoo, että tuote täyttää EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset.

Keväisin droneja alkaa näkyä taivaalla enemmän. Lennättäjiä löytyy harrastajista ammattilaisiin. Dronejen lisääntyessä voi syntyä erilaisia vaaratilanteita, jos lennättämisen säännöt eivät ole hallussa. Säännöissä on määritelty muun muassa se, millaisilla alueilla dronea voi lennättää.

Helsinki-Vantaan lentokentällä tapahtui toukokuussa vakava vaaratilanne, jossa drone lensi lähellä lentoon lähtevän koneen siipeä 400 metrin korkeudessa. Lennättäjää tai laitetta ei ole saatu selville, mutta lennättäjän olisi pitänyt dronen koon puolesta olla dronerekisterissä, kertoo Traficomin ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen.

CE-merkintä helpottaa tulevaisuudessa vastaavanlaisten tapausten tunnistamista.

Rekisteröinnin avulla pyritään varmistamaan lentoliikenteen turvallisuus

Tällä hetkellä dronejen lennättäjät pyritään saamaan dronerekisteriin.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic kertoi helmikuussa, että kaikkien miehittämättömien ilma-alusten eli dronejen lennättäjien on rekisteröidyttävä. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain alle 250 grammaa painavien kamerattomien tai leluiksi määriteltyjen laitteiden lennättäjät. Asetuksen mukaan rekisteröinnin pitää tapahtua ennen seuraavaa lentoa.

Suomessa on arvioiden mukaan noin 50 000 dronea, joiden lennättämistä varten täytyisi rekisteröityä. Näistä vain noin 10 000 lennättäjää on tällä hetkellä dronerekisterissä, Söderström kertoo.

Rekisteröitymisen ohella käyttäjän on tehtävä verkkoteoriakoe, joka on neljänkymmenen kysymyksen monivalintakoe.

– Koe on enemmänkin sivistävä ja tietoutta lisäävä. Läpipääsy on suhteellisen helppoa, Söderström kertoo.

EU-asetukseen perustuvilla vaatimuksilla pyritään varmistamaan kasvavan miehittämättömän ilmailun ja tavallisen lentoliikenteen turvallisuus.

Elise Aaltonen

STT

