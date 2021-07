Esakallio harventaa tuolivälejä – musiikkinäytelmä Unto Monosesta jatkuu

Urheiluseura Someron Esan isännöimä Esakallio odottaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöstä koronarajoituksista.

– Tästä ei nyt ota oikein selkoa. Tällä minuutilla näyttää siltä, että näytelmä voi jatkua, mutta muun toiminnan osalta täytyy odottaa avin päätöstä, lavaisäntä Hannu Heikkilä aprikoi.

Tangomestari Unto Monosesta kertova musiikkinäytelmä Herra Satumaa ja laulava taksikuski on juuri saanut ensi-iltansa. Istuimia on 600 katsojalle, mutta Heikkilän mukaan tuolivälejä on helppo harventaa niin, että seurueiden turvavälit pysyvät.

Keskiviikon iltapäivätanssit on ehditty pitää kahdesti. Molempina keskiviikkoina lavalle kokoontui 250 tanssinystävää.

– Vihdoinkin, on kuulunut monesta suusta, Heikkilä naurahtaa.

Perjantaitanssien on tarkoitus alkaa 6. elokuuta.