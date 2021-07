Tarkkailuryhmä: Kuubassa rajoitettu pääsyä sosiaaliseen mediaan – Kuuba on syyttänyt Yhdysvaltoja hallituksen vastaisista mielenosoituksista.

Kuubassa viranomaiset ovat rajoittaneet pääsyä sosiaaliseen mediaan, sanoo verkkoliikennettä tarkkaileva Netblocks-ryhmä.

Tietoliikenneyhteyksiä on rajoitettu samaan aikaan, kun tuhannet ihmiset ovat ottaneet Kuubassa osaa harvinaisiin kommunistihallinnon vastaisiin mielenosoituksiin.

Netblocksin mukaan häiriöitä on havaittu maanantaista lähtien Whatsappin, Facebookin, Instagramin ja joidenkin Telegramin palvelinten osalta.

Kuuban hallitus pystyy katkaisemaan yhteyksiä valtion omistaman tietoliikenteen palveluntarjoajan ETECSA:n ja ainoan matkapuhelinpalvelun Cubacelin kautta, Netblocks sanoo. Ryhmän mukaan jotkut kuubalaiset ovat pystyneet kiertämään rajoituksia käyttämällä salattuja vpn-yhteyksiä.

Sosiaalisen median käyttö on Kuubassa uusi asia, johon hallinto ei oikein osaa vielä vastata, arvioi Suomen Karibian alueen kiertävä suurlähettiläs Pertti Ikonen STT:lle maanantaina. Ikosen mukaan mielenosoituksiin on nyt kutsuttu ihmisiä somessa.

Mielenosoitusten jälkimainingeissa on useiden lähteiden mukaan otettu kiinni yli sata ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP. Osa oli tiistaina edelleen kiinniotettuna.

Maanantaina otettiin kiinni muun muassa espanjalaisen ABC-sanomalehden Kuuban kirjeenvaihtaja Camila Acosta. Espanjan ulkoministeri Jose Manuel Albares vaati tiistaina Kuubaa vapauttamaan toimittajan välittömästi.

EU ja YK: vapauksia kunnioitettava

EU ja YK ovat vaatineet Kuubaa kunnioittamaan kansalaistensa ilmaisun vapautta sekä vapautta kokoontua rauhanomaisesti.

– Haluaisin kehottaa hallintoa sallimaan rauhanomaiset mielenilmaukset ja kuuntelemaan mielenosoittajien ilmaisemaa tyytymättömyyttä, EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell sanoi maanantaina.

Mielenosoittajien joukot ovat marssineet Kuubassa useiden kaupunkien läpi vaatien vapautta sekä loppua diktatuurille.

Mielenosoitukset alkoivat spontaanisti paikallista aikaa sunnuntaiaamuna. Tavallisesti ainoastaan kommunistisen puolueen tapahtumat ovat sallittuja poliittisia kokoontumisia Karibialla sijaitsevassa saarivaltiossa.

Kuuba syytti maanantaina Yhdysvaltoja Kuuban hallituksen vastaisista mielenosoituksista. Saarivaltion presidentti Miguel Diaz-Canel syytti televisioidussa puheessa Yhdysvaltain pyrkivän lietsomaan yhteiskunnallista levottomuutta taloudellisella tukahduttamisella. Levottomuuden kautta taas pyritään hänen mukaansa hallinnon vaihtumiseen.

Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarron alla vuoden 1962 Kuuban kriisistä alkaen.

Diaz-Canel kehotti lisäksi kommunistisen järjestelmän kannattajia haastamaan mielenosoittajat.

Rauha palasi väliaikaisesti Havannan kaduille

Maanantaina Havannan kaduille oli palannut rauha poliisin ja sotilaiden vartioidessa pääkaupungissa. Illalla kaupungissa nähtiin kuitenkin uusia yhteenottoja, kun noin satakunta mielenosoittajaa vaati yhteen ääneen loppua kommunistihallinnolle.

Uutistoimisto AFP:n paikalla olleiden toimittajien mukaan poliisi otti kiinni ainakin viisi ihmistä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmaisi tiedotteessa tukensa mielenosoittajille. Biden kertoi tukevansa mielenosoittajia heidän vaatiessaan helpotuksia ”vuosikymmenten sorrolle ja taloudelliselle kärsimykselle, jolle Kuuban autoritaarinen hallinto on heidät alistanut”.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken puolestaan kuvaili Kuuban vastuun vierityksen olevan ”vakava virhe”. Hänen mukaansa mielenosoituksien syyt voidaan Yhdysvaltain toimien sijaan johtaa siihen, miten kommunistihallinto on epäonnistunut maan talouden ja koronatilanteen hoidossa.

Suomessa asuvat kuubalaiset järjestivät tiistaina Helsingin Rautatientorilla tukimielenosoituksen kannanottona Kuuban tilanteeseen. Mielenosoitukseen osallistui paikalla olleen Lehtikuvan kuvaajan arvion mukaan reilut 50 ihmistä.

Myös Trump osoitti tukeaan mielenosoittajille

Tukeaan mielenosoittajille on osoittanut myös muun muassa Brasilian äärioikeistopresidentti Jair Bolsonaro, joka ilmaisi solidaarisuuttaan ”julman diktatuurin päättämiseen” pyrkiville mielenosoittajille.

Myös Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ilmaisi tukensa.

– Olen sataprosenttisesti kuubalaisten tukena heidän taistelussaan vapauden puolesta, Trump sanoi tiedotteessa.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro puolestaan ilmaisi ”kaiken tukensa” Kuuban hallinnolle televisioidussa kokouksessa. Argentiinan presidentti Alberto Fernandez puolestaan vaati Yhdysvaltain pakotteiden poistamista.

YK:n yleiskokous tuomitsi kesäkuun loppupuoliskolla jo 29. kerran peräkkäin Yhdysvaltain Kuuban-kauppasaarron. Kauppasaarto voidaan lopettaa ainoastaan Yhdysvaltain kongressin päätöksellä.

Saarron lisäksi Yhdysvallat asetti tammikuussa Kuuban jälleen terrorismia tukevien valtioiden listalleen. Listaus oli silloisen presidentin Donald Trumpin hallinnon aikaansaannosta. Hänen edeltäjänsä Barack Obama oli ehtinyt omalla kaudellaan poistaa Kuuban listalta.

