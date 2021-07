Finnairin lento AY1577 Pariisiin lähtee parin viikon päästä. Halikkolaisella Mervi Levanderilla on ollut liput viime syksystä, mutta nyt hän pelkää jäävänsä kotiin.

– Kurjalta näyttää. Lähellä on hetki, että matka on pakko perua. Jos kuluja tulee, lähetän laskun Salon kaupungille!

Mervi Levander sai toisen koronarokotteen 3. kesäkuuta. Siitä on aikaa 58 päivää, mutta EU:n koronatodistus ei näy vieläkään Omakannassa.

– Tämä on aivan käsittämätöntä!

Ranska on tiukentanut koronarajoituksiaan. Elokuun alusta alkaen siellä ei pääse ilman koronapassia enää edes junaan, ravintolaan, kahvilaan tai kauppakeskukseen.

Mervi Levander on itse sote-alan ammattilainen. Hän kertoo kysyneensä todistuksen perään sekä Salon terveyskeskuksesta että Omakannasta.

– Vastaus on ollut, että pitää vain odottaa rauhassa.

Levanderin ensimmäinen yhteydenotto Salon terveyskeskukseen – kuusi päivää rokotuksen jälkeen – on kirjattu Omakantaan: ”Soittaa ajanvaraukseen, on koronarokotukset saanut. Ei näy Omakannassa koronarokotustodistusta tai edes rokotusosiossa, mitä rokotetta on saanut. Kerrottu, että jos tarvitsee todistuksen rokotuksesta niin sen saa täältä tulostettuna”.

Levander tuhahtaa. Hän arvelee, että THL:n paperisella rokotustodistuksella on Ranskassa yhtä paljon arvoa kuin Neuvostoliiton aikaisilla propuskoilla.

”Tämä ei ole yksinkertaista.”

Koronarokotukset alkoivat Salossa 7. tammikuuta terveydenhuollon henkilökunnasta.Ensimmäisenä rokotteen sai infektiovastaanoton vastaava sairaanhoitaja Satu Jaatinen Muurlasta. Hänen jälkeensä Salossa on annettu yli 54 600 rokoteannosta.

Kaupungin koronarokotuksista vastaa itäisen avoterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta Ahlqvist.

– Tämä ei ole yksinkertaista, Ahlqvist aloittaa.

Pitää lähteä liikkeelle potilastietojärjestelmästä, jonne hoitajat kirjaavat tiedot kustakin koronarokotuksesta heti, kun se on annettu.

Salossa hoitajat ovat työskennelleet pareittain – toinen antaa rokotuksen ja toinen kirjaa. Sen jälkeen tiedot päivittyvät Omakantaan automaattisesti viimeistään viiden vuorokauden kuluttua. Siellä ne siirtyvät muodostamaan koronarokotustodistusta.

Tai niiden olisi pitänyt siirtyä.

Salon koronarokotuskoneisto antoi huhtikuun lopulla jo 550 rokoteannosta päivässä. Kansallinen rokotustodistus otettiin käyttöön toukokuun lopulla. Silloin paljastui, että kirjatuista rokotuksista vain pieni osa oli siirtynyt Omakannan koronotodistuksiin.

”Syy löytyy terveydenhuollon käyttämän Lifecare-tietojärjestelmän häiriöstä”, Salon Seudun Sanomat uutisoi.

Lifecare on yleisin Suomen perusterveydenhuollossa käytössä oleva potilastietojärjestelmä. Vian taustalla oli pörssiyhtiö TietoEvryn tekemä tietojärjestelmäpäivitys.

– Emme ole itse voineet tehdä asialle mitään, Salon tietohallintojohtaja Marko Tanska totesi lehdessä.

Salo ei ollut ainoa. TietoEvryn mukaan kymmenkunta muutakin Lifecare-järjestelmän asiakasta oli havainnut saman ongelman.

Kesäkuussa Yle kertoi, että ongelmia oli kymmenissä kunnissa ja kuntayhtymissä eri puolilla maata. Omakantaan oli Ylen mukaan jäänyt siirtymättä 30 000 rokotustapahtumaa pelkästään Keski-Pohjanmaalla.

Yhdeksi syyksi sanottiin se, että rokotteen kauppanimi olisi pitänyt kirjata erityisen huolellisesti, mutta nimi ei ollut mahtunut rokotelomakkeessa annettuun tekstikenttään.

Keski-Pohjanmaalla on käytössä sama potilastietojärjestelmä kuin Salossa.

Erilaisista vioista kerrottiin muualtakin maasta.

Kelan ylläpitämä Kanta-palvelu hyväksyy vain kirjaukset, jotka on tehty merkilleen oikein. Kirjaus sisältää rokotteen atc-koodin, vnr-numeron, annoksen järjestysnumeron sekä rokotteen eränumeron.

”Lomake vaihtui kesken shown.”

Koronarokotukset oli keväällä aloitettava kiireesti. Riitta Ahlqvistin mukaan tiedot kirjattiin Salossa ohjeistuksen mukaisesti, vaikka käytössä ollut rokotuslomake ei teknisesti taipunutkaan siihen, että tiedot olisivat siirtyneet.

– Toukokuussa saimme lomakepohjan, joka mahdollisti tietojen kirjaamisen oikein. Lomake vaihtui kesken shown, kun olimme antaneet jo lähes 30 000 rokoteannosta, Ahlqvist toteaa.

Vasta tämän jälkeen hoitajat pystyivät kirjaamaan esimerkiksi tiedon siitä, oliko annettu rokote ensimmäinen vai toinen.

Tiedot olivat kyllä alusta asti tallentuneet valtakunnalliseen rokotusrekisteriin ja Kantaan, mutta koronarokotustodistukset eivät muodostuneet saataville Omakannassa.

Kun Mervi Levander kävi kesän alussa ottamassa kakkosrokotteen, Omakannan koronarokotustodistuksissa näkyi vasta joka kymmenennen salolaisen saama ensimmäinen annos.

”Omakannasta saatavaan rokotustodistukseen liittyvää ongelmaa korjataan parhaillaan”, Salon kaupunki tiedotti 21. kesäkuuta.

Heinäkuun puolivälissä rokotustodistuksista näkyi puolet.

Lifecaren potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä on Salossa joutunut etsimään käsityönä kirjauksia, jotka eivät täytä THL:n kirjaamisohjeita ja Kannan vaatimuksia. Sen jälkeen jokaisesta vikatilassa olevasta rokotustiedosta on tehtävä korjauspyyntö TietoEvrylle, joka oikaisee väärät kirjaukset isompina ryppäinä.

– Jospa me voisimmekin tehdä korjaukset täällä itse, mutta kun niiden pitää mennä ohjelmistotoimittajan kautta, Riitta Ahlqvist toteaa.

”Kyllä nykypäivän ohjelman pitäisi tällainen pystyä huomioimaan.”

Salon tietohallintopäällikkö Marko Tanska on kokenut Lifecaren välillä vanhanaikaiseksi. Yksi ylimääräinen välilyönti rokotekirjauksessa on jo riittänyt siihen, ettei rokotustodistus ole muodostunut.

– Kyllä nykypäivän ohjelman pitäisi tällainen pystyä huomioimaan, Tanska huomauttaa.

Mervi Levander on Koirakerho Tassujen puheenjohtaja, jolle matka Euroopan suurimpaan belgianpaimenkoirien erikoisnäyttelyyn on jokavuotinen perinne. Viime vuonna näyttely peruttiin koronapandemian takia, mutta lentoliput sai siirrettyä tälle elokuulle.

– Sinne pitäisi päästä. Se on meillä mieheni kanssa tapana.

Puoliso Jari Levander sai kakkosrokotteen 23. heinäkuuta. Hänen EU-koronatodistuksensa ilmestyi Omakantaan ajallaan.

THL:n raportin mukaan Salossa kirjattiin kesäkuussa rokotusrekisteriin 13 377 koronarokotusta. Kanta-palveluihin on tallentunut oikein 13 372 rokotusta. Tästä voi päätellä, että Mervi Levanderin tehosteannos on yksi viidestä Salossa kesäkuussa annetusta koronarokotuksesta, joka ei näy Omakannassa.

EU:n koronatodistuksen puuttumisesta on osastonhoitaja Riitta Ahlqvistin mukaan tullut kesän aikana ”valtavasti palautetta”.

– Olemme tehneet kaiken mahdollisen ja niin nopeasti kuin olemme pystyneet, mutta kun kaikki ei ole meistä kiinni.

Salon Seudun Sanomat pyysi TietoEvry Oyj:ltä kommenttia sähköpostilla keskiviikkona aamupäivällä. Viestintävastaava Reija Sihlman on pahoitellut, että yritys pääsee lomien takia vastaamaan kysymyksiin vasta ensi viikolla.

Tietoja korjataan

THL:n mukaan perjantaina oli korjattavana yli kolmenkymmenen kunnan ja kuntayhtymän rokotustietoja. Salossa koronatodistuksista oli Omakannassa saatavilla 92,3 ja Somerolla 90,4 prosenttia.