Hallitus tiukensi matalan tautiriskin maan määritelmää – Suomeen pääsee jatkossa ilman koronatodistuksia ja testejä pienestä joukosta maita

Hallitus tiukentaa linjausta matalan tautiriskin maista kesäkuun lopulla muuttuneen uhka-arvion takia. Tiukennusta perustellaan maailmalla nopeasti leviävällä deltavirusmuunnoksella.

Hallitus antoi tiistaina ylimääräisessä istunnossaan asetuksen, jonka mukaan Suomeen pääsee jatkossa ilman koronatodistuksia ja testejä maista, joissa on ollut alle 10 koronatapausta 100 000:ta asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana. Aiemmin maa luokiteltiin niin sanotusti vihreäksi eli matalan koronailmaantuvuuden maaksi, jos koronatapauksia oli ollut korkeintaan 25 sataatuhatta asukasta kohti 14 päivässä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoi tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa koronatilanteen edenneen huonompaan suuntaan muun muassa Pietarin jalkapalloturistien maahan paluun myötä.

– Useita satoja tautitapauksia on rajojen yli Suomeen tullut ja aiheuttanut myös merkittävän määrän jatkotartuntoja. Näiden tartuntojen takana vaikuttaa olevan deltavirusmuunnos, Puumalainen sanoi.

Puumalaisen mukaan deltamuunnos on Suomelle ongelmallinen siksi, että yksi rokoteannos ei tarjoa riittävää suojaa deltamuunnoksen aiheuttamalta taudilta. Vaikka Suomessa ensimmäisen rokotteen saaneita on enemmän kuin Euroopassa keskimäärin, on täyden rokotussarjan saaneiden määrä Euroopan keskitasoa matalampi.

– Meillä ei ole väestössä yhtä paljon suojaa koronaa ja deltavirusmuunnosta vastaan. Tästä seuraa se, että olosuhteet deltamuunnoksen nopealle leviämiselle ovat olemassa, ja tilanne todennäköisesti tällaisena jatkuu heinäkuun ja elokuun aikana, Puumalainen sanoi.

”Kriteerit sangen tiukat”

Puumalaisen mukaan käyttöön otettavalla maahantulokriteeristöllä on yhtäläisyyksiä koronavirustilanteen perustason kriteeristön kanssa.

Ilmaantuvuustason lisäksi muita lähtömaan arviointiin vaikuttavia kriteerejä ovat testipositiivisuus ja virusmuunnostilanne. Positiivisten koronatestien osuuden tulisi olla alle yksi prosentti kaikista otetuista näytteistä, eikä muuntuneen viruksen yleisyys saa aiheuttaa erityistä koronaepidemian leviämisen riskiä Suomessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtava ylilääkäri Markku Mäkijärvi myönsi, että kriteeristö on viritetty tiukalle.

– Tässä asetuksessa valitus linjaukset ovat sangen tiukkoja, mutta ne ovat kyllä lääketieteellisesti hyvin perusteltuja.

Asetus liittyy presidentin tiistaina vahvistamaan rajaturvallisuuslakiin, jonka mukaan Suomeen saa tulla vapaasti matalan tautiriskin maista. Maat määritellään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Täysin rokotettuihin tai taudin puolen vuoden sisällä taudin sairastaneisiin ei kohdistu Suomeen saapuessa testausvaatimuksia.

Negatiivisen koronatestitodistuksen kanssa saapuvan matkustajan tulee käydä toisessa koronatestissä 3-5 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen. Jos maahantulijalla on yksi rokote koronarokotussarjasta, ei tarvita ennakkotestiä, mutta testiin on mentävä 3-5 vuorokauden sisällä saapumisesta. Kontakteja tulee välttää, kunnes negatiivinen tulos on varmistunut.

Laki tulee voimaan 12. heinäkuuta ja se on voimassa 15. lokakuuta asti.

Vain muutamia maita

Hallitus on monta päivää kiistellyt STM:n perhe- peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla antamasta esityksestä, että ilmaantuvuusluvun raja lasketaan kymmeneen. Ylimääräinen istunto kesti tiistaina poikkeuksellisen pitkään.

Matalan ilmaantuvuusluvun maita ovat olleet esimerkiksi Australia, Islanti, Israel ja Singapore sekä Uusi-Seelanti. Myös Pohjois-Norjan rajayhteisön kunnissa tilanne katsotaan niin hyväksi, ettei toimenpiteitä rajalla tarvita.

– Ruotsin tilanne on pitkään ollut vaikea, mutta suunta on tällä hetkellä hyvä. Varmasti jatkossa tarkastellaan sitä, onko edellytyksiä tehdä Ruotsin maarajalle vastaavanlaisia päätöksiä kuin Norjan rajalle, Puumalainen sanoi.

Kaiken kaikkiaan matalan ilmaantuvuusluvun maita on varsin vähän. Ilmaantuvuus on tapausten määrä suhteutettuna alueen väestöön 100 000:ta asukasta kohden. Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 40, ja se on ollut viime aikoina noususuunnassa.

Alun perin hallituksen esityksessä ei ollut mainintaa niin sanotuista vihreistä maista, mutta sosiaali- ja terveysvaliokunta teki siihen lisäyksen, jonka mukaan alhaisen koronailmaantuvuuden maista pääsisi vapaasti Suomeen.

STM ei valiokunnalle antamassaan täydennetyssä vastineessa pitänyt ilmaantuvuusrajaan perustuvaa ja asetuksella säädettävää listaa alhaisen riskin maista perusteltuna, koska alueiden epidemiatilanne voi muuttua nopeasti.

Vaatimus todistuksen esittämisestä ja testissä käymisestä koskee vain yli 16-vuotiaita. Suomalaisilla ja Suomessa asuvilla on aina oikeus palata maahan, mutta myös suomalaisten on osallistuttava tarvittaessa koronavirustestiin. Testien jättäminen väliin on rangaistavaa, ja siitä voi saada sakot.

Sanna Nikula, Mika-Matti Taskinen

STT

