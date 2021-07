Suomusjärvellä toimivan Teboil Kivihovin kauppias Ismo Rouvinen on törmännyt ravintola-alan työvoimapulaan karulla tavalla tänä vuonna.

Yli 30 vuotta alalla toiminut yrittäjä joutui sulkemaan juhannuksen jälkeen Kivihovin Hesburger-ravintolan maanantaiksi ja tiistaiksi, koska paikkaan ei saatu työntekijöitä.

Ensi maanantaina Hesburger menee työvoimapulan takia kokonaan kiinni.

– En ole saanut Hesburgeriin työntekijöitä, vaikka meillä on ollut kolme rekrytointifirmaakin apuna. Barona ilmoitti juuri äsken, että se ei voi auttaa, Rouvinen ihmettelee tilannetta.

Myös Kivihovin keittiö potee ankaraa työvoimapulaa. Työntekijät eivät ole pystyneet pitämään lomiaan, koska tuuraajat puuttuvat. Osa painaa töissä tuplavuoroa.

– Me tarvitsisimme keittiöön kaksi työntekijää heti, jotta pääsisimme järkevään tilanteeseen. Hesburgeriin tarvittaisiin heti viisi työntekijää. Toivoisin löytäväni nuoria, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa tai pitävät välivuotta, Ismo Rouvinen sanoo.

Karmesta tilanteesta huolimatta Ismo Rouvinen sanoo haluavansa ajatella asiaa positiivisesti:

– Olen toiveikas. Sellaisille, jotka haluavat tehdä duunia, sitä on nyt tarjolla!

Ismo Rouvinen pitää ravintola-alan työvoimapulan pääsyynä koronaepidemiaa. Alan ihmiset hakeutuivat sen takia muille aloille tai lähtivät opiskelemaan.

Samaa mieltä on ykköstien matkailijoita palvelevan Taukopaikka Lahnajärven yrittäjä Outi Lounio.

– Ravintoloita ei suoranaisesti suljettu, mutta sanottiin, että älkää hyvät ihmiset menkö sinne. Tilanne oli hankala yrittäjille. Monelle on vaikea ymmärtää, etteivät yrittäjät halua lomauttaa tai irtisanoa. Se oli monelle pakkotilanne, Lounio pohtii.

Lahnajärvi hakee parhaillaan kokkia, leipuria ja salihenkilökuntaa. Paikat ovat auki te-toimiston sivuilla, mutta taukopaikka on rummuttanut hakua myös Facebookissa ja Instagramissa, jossa sillä on tuhansia seuraajia.

– Ihmiset ovat ihan kiven alla. Emme ole saaneet paikkoja vielä täytettyä, mutta olen luottavainen. Hakijoita ei tule paljon, eikä tämä helppoa ole, mutta hakijoita tulee vielä, Outi Lounio sanoo.

Työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi-sivuston mukaan Salossa on avoinna parikymmentä ravintola-alan työpaikkaa. Todellinen luku lienee huomattavasti suurempi, sillä moni työnantaja olisi valmis ottamaan heti useamman työntekijän.

– Kokkiongelma on valtakunnallinen ja ihan järisyttävä, yrittäjä Eija Halkilahti Rikalan Krouvista sanoo.

Halikon Rikalanmäellä toimiva krouvi ottaisi heti töihin kokin tai mieluummin kaksi. Haussa on lisäksi tarjoilijoita.

– Tarjoilijoita saa helpommin, jos on valmis kouluttamaan itse. Kokkeja on vähemmän, ja á la carte -tasoisia kokkeja vielä vähemmän. Jos nyt on työttömyyttä jollain, niin kannattaa ruveta opiskelemaan kokiksi, Halkilahti lähettää terveisiä alaa miettiville.

Rikalan Krouvi avasi kesällä toisen ravintolan Salon jokirannassa. Sen ruokavalikoimaa piti supistaa, koska kokkeja ei saatu tarpeeksi.

– Tämä on rankka ja hektinen ala. Pitää olla hyvän ammattitaidon lisäksi paineensietokykyä. Moni vaihtaa alaa, ja se on koko Suomen ongelma, Eija Halkilahti sanoo.

Salon Jokipaatti hakee kerralla kolmea, neljää ihmistä. Haussa on sekä kokkeja että anniskelupuolen kokemusta omaavia ravintolatyöntekijöitä.

– Varsinkin ruokapuolella on vaikeaa. Anniskelupuolelle on mahdollisesti löytymässä tekijöitä, yrittäjä Mikael Nissi sanoo.

Ravintola Hometown on yrittänyt hakea työntekijöitä kahden kuukauden ajan onnistumatta siinä.

– Kokkihaku on ollut auki varmasti kaksi kuukautta, ja ravintolatyöntekijän lähes saman verran. Hakijoita ei ole tullut. Aina ennen kun on ollut julkisesti työpaikka haussa, on tullut 20–30 hakemusta, yrittäjä Henriikka Ratamo ihmettelee.

– Tilanne on surkea. Se kuormittaa myös olemassa olevaa henkilökuntaa, kun joudutaan tekemään pitkää päivää, hän muistuttaa.