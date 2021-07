Iltatori järjestetään viimeviikkoisin askelmerkein – esiintymässä televisiosta tuttu duo sekä paikallinen suomirockbändi

Salon iltatoria vietetään myös tulevana torstaina, vaikka Varsinais-Suomen maakunta on siirtynyt takaisin koronapandemian kiihtymisvaiheeseen.

Salon iltatori ry:n luotsaama tapahtuma järjestetään yhdistyksen mukaan ”samaan malliin” kuin viime viikolla. Tapahtuma-aika on iltapäiväkolmesta iltayhdeksään.

Toria myötäilevä Horninkatu suljetaan viiden ja yhdeksän väliseksi ajaksi. Kyseisellä toimenpiteellä iltatori saa käyttöönsä lisäneliöitä, mikä taasen mahdollistaa paremmin fyysisten etäisyyksien pitämisen.

Rummunlyöjänkadulta läpiajo Horninkadulle on samana ajankohtana kielletty. Länsirannan puolella suljettuna on takaluukkukirppiksen alue.

Lisäksi tapahtuman käytössä on ympyräparkki, joka on suljettu pysäköinniltä iltapäivästä alkaen.

Iltatorin ohjelmallinen osuus alkaa tänä torstaina poikkeuksellisesti jo kuudelta.

Tapahtumaa tällä viikolla isännöivän Salon kaupungin edustaja antaa avajaistervehdyksen, minkä jälkeen musiikkiesiintyjät astuvat estradille.

Noin varttia yli kuudelta lavan ottaa haltuunsa Hanna & Henrika. Duon muodostavat Hanna Kanasuo ja Henrika Ojala, jotka esiintyivät viime syksynä Nelosen All Together Now -viihdeohjelmassa. Solistien lisäksi mukana on viisihenkinen bilebändi, jossa soittavat Tapio Lindholm (kitara), Vilpertti Salminen (kitara), Hans Julla (basso), Heikki Eskola (koskettimet) ja Anssi Leppänen (rummut).

Puoli kahdeksalta lauteille astuu hilpeän melankolista suomirockia soittava Toyotan Takavalot. Salolaisbändin muodostavat Jari Silokangas (laulu), Teemu Lavikkala (kitara), Ilkka Isotupa (kitara), Tommi Koivula (basso) ja Aimo Lonka (rummut).

Lisäksi paikalla on runsaasti paikallisia yhdistyksiä, jotka esittelevät torikansalle toimintaansa.