Jaana Saario avasi kotiinsa gallerian – entinen Salonnen omistajan tanssisali muuttui valoisaksi näyttelytilaksi

Salolainen kuvataiteilija ja kuvataideopettaja Jaana Saario (s. 1974) on avannut KotiGallerian, jonne kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan hänen uusimpiin töihinsä.

Saario rakensi gallerian kotitalonsa Meisalan yhteyteen vuoden 2020 keväällä, kun koronapandemia tyhjensi yhtäkkiä hänen kalenterinsa. Saario on Salon kansalaisopiston kuvataideaineiden suunnittelijaopettaja, ja koronakeväänä kansalaisopiston henkilökunta joutui lomautetuksi.

– Lapseni olivat etäkoulussa ja olin aika tiiviisti mukana heidän kotiopetuksessaan. Mutta koska harrastuskalenteri tyhjeni, oli aikaa ryhtyä tekemään galleriaa, Saario kertoo.

Saarion tarkoituksena oli tehdä oma show room, joka palvelisi niitä, jotka ovat kiinnostuneita näkemään taiteilijan teoksia, mutta eivät niin helposti tule taiteilijan kodissa olevaan työhuoneeseen.

– Työhuoneeni on toisessa kerroksessa, ja sinne kuljetaan kotimme läpi. Sekin on avoinna kiinnostuneille, mutta monille on kynnys tulla katsomaan teoksia taiteilijan kotiin. Ja kuitenkin ihmiset haluavat nähdä töitäni muulloinkin kuin näyttelyissä ja taidelainaamossa. Tällaista mahdollisuutta on kyselty minulta jo monta vuotta, Saario kertoo.

Meisala sijaitsee Halikossa, Meisalan kylässä, lähellä Vartsalan kylää. Tilalla on vuosisatoja pitkä historia, ja Saario osti sen vuonna 1994 pakkohuutokaupasta. Tilan edellinen omistaja oli Salon Neulomon eli Salonnen perustaja, kauppaneuvos Tauno Kivimäki, joka käytti sitä kesänviettopaikkana.

Saario remontoi KotiGalleriansa tilan vanhaan piharakennukseen. Alun perin siellä on pidetty eläimiä, mutta Kivimäen aikana paikan käyttötarkoitus vaihtui ihan muuksi.

– Kivimäen aikana galleriatilassa oli tanssisali. Sillä oli käyttöä, kun hän järjesti täällä juhlia ja kestitsi muun muassa venäläisiä vaatekauppiaita. Ja kun minä muutin tänne, tila oli lattiasta kattoon täynnä vaatehenkareita, joissa luki yllätys, yllätys – Salonne, Saario naurahtaa.

Saarion aikana huonetta on käytetty muun muassa varastona, lasten kuvataideleirien tilana, bänditreenitilana ja lasten harrastustilana. Vuosi sitten se jalostui vajaan sadan neliön näyttelytilaksi.

– Seinät olivat ennen puunväriset, ja minä maalasin ne valkoisiksi. Suurin työ oli repiä irti oranssi kokolattiamatto, suoraan 70-luvulta, Saario kuvailee.

Tilasta muotoutui avara ja valoisa galleria, johon lankeaa luonnonvaloa kahdesta suunnasta. Galleria valmistui jo vuosi sitten, mutta silloin Saario ei vielä kertonut siitä julkisesti.

– Leikin galleristia ja tein kaksi ripustusta, mutta en kuitenkaan osannut avata tilaa yleisölle, hän nauraa.

– Vaikka olen vuosikaudet ollut toteuttamassa isoa Wiurilan kesä -näyttelykokonaisuutta, oman gallerian avaaminen tuntui eri tavalla henkilökohtaiselta, Saario myöntää.

Nyt pää on avattu, ja KotiGallerian avajaisia vietettiin perjantaina. Tällä hetkellä galleriassa on nähtävillä 12 isokokoista teosta, jotka ovat kaikki Saarion tämän vuoden tuotantoa.

– Pieniä töitä mahtuisi lisäksi, jos vain osaisin tehdä niitä, taiteilija toteaa.

Saarion uusimmat teokset ovat öljymaalauksia, joissa on käytetty lisäksi puna- ja valkoliitua. Teosten aiheena on meidän aikamme nuorten, etenkin nuorten naisten, kehoon kohdistuva merkitseminen, korostaminen ja julistaminen.

– Kehoa tatuoidaan, lävistetään ja viillellään. Kauneutta korostetaan, mutta samalla siihen liittyy kipua ja itsen tai toisen satuttamista. Maalaukseni käsittelevät tätä teemaa lähinnä hiljaa ja toteavasti, taiteilija kertoo.

Samoja teoksia on tulossa syksyllä esille Helsingin Kaapelitehtaan Drawing Galleryyn, missä avautuu Saarion yksityisnäyttely. Salossa hänen teoksiaan on viimeksi esitelty vuonna 2019 Wiurilan kesässä.

Jatkossa Saarion töitä voi käydä katsomassa myös hänen KotiGalleriassaan, joka on avoinna elokuussa tiistaista torstaihin klo 16–19 sekä muuna aikana sovittaessa. Enempää säännöllisiä aukioloaikoja näyttelytilalla ei toistaiseksi ole.

– Haluan ensin haistella, tuleeko tänne ketään, ja onko galleria ihmisten mielestä esimerkiksi liian kaukana tai hankalan matkan päässä, hän kertoo.

Galleriaan pääsee käymään sopimalla vierailusta sähköpostitse. Tai sitten voi vain käydä ohimennen kokeilemassa, onko ketään kotona.

– Keski-Euroopassa on paljonkin näyttelyitä, joita pidetään kerrostaloasunnoissa. Niihinkin voi piipahtaa ovikelloa soittamalla, Saario mainitsee.

Jaana Saarion KotiGalleria (Meisalantie 117, Salo) on avoinna elokuussa ti–to klo 16–19 ja muuna aikana sovittaessa. Yhteyttä voi ottaa: jaanajsaario@gmail.com.