Mikkolan tilalla Hajalassa kokeillaan tänä kesänä, voisivatko lauman mukana laiduntavat laamat suojella lampaita pedoilta.

Lampaat saivat pari viikkoa sitten kaverikseen 11-vuotiaan Jingon ja 7-vuotiaan Timotein, jotka ovat lainassa Hutkon laama- ja eläintilalta Pukkilasta.

Parisataakiloinen Jingo ja runsaat sata kiloa painava Timotei erottuvat laumasta helposti, mutta ne eivät pelota petoja pelkällä koollaan.

Uroslaamalla on kuusi veitsenterävää taisteluhammasta, minkä lisäksi se osaa potkia. Laama ei lähde pakoon koiraeläimiä, vaan se pyrkii puolustautumaan ärhäkästi.

Kohti tuleva suuri eläin saa pedon väistämään, ja se lähtee etsimään helpompaa saalista muualta. Suuri etu on, että laamat syövät samaa ruokaa kuin lampaatkin ja voivat laiduntaa niiden kanssa.

– Näitä käytetään Pohjois-Amerikassa kojootteja vastaan ja Keski-Euroopassa susia. On hyvä kokeilla, soveltuisiko tämä myös Suomeen, torniolainen lampuri ja Suomen lammasyhdistyksen puheenjohtaja Petri Leinonen kertoo.

Leinonen kuuli ensi kertaa laamoista laumanvartijoina parikymmentä vuotta sitten Brittein saarilla. Siellä laamat suojelivat 5 000 kanaa ketuilta. Paikalliset kertoivat, että laamoja oli käytetty muinoin myös suojelemaan kotieläimiä susilta.

Suomessa sudet ja muut pedot ovat nousseet uhkaksi lammastiloille. Tiloilla on rakennettu petoaitoja ja kokeiltu laumanvartijakoiria. Avuksi on hankittu myös teknistä valvontaa kuten kameroita.

Petri Leinonen esitti ympäristöjärjestö WWF:lle ajatuksen laamojen kokeilusta laumanvartijoina. Järjestö kiinnostui asiasta ja aloitti tammikuussa kaksivuotisen hankkeen, jolla selvitetään laumanvartijakoirien käyttöä ja lisäämistä sekä laamojen käyttöä laumanvartijoina.

Laamoja on kahdella tilalla, toinen Salossa ja toinen Punkalaitumella. Kummallakin on kaksi laamaa.

– Tarkoitus ei ole, että laamat tulevat ratkaisemaan kaikki ongelmat. Jos ne osoittautuvat soveltuviksi, niitä voi käyttää joillain tiloilla laumanvartijoina, suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki WWF:ltä korostaa.

Mikkolan tilalla on pidetty lampaita runsaat kymmenen vuotta. Tilalla on parisataa uuhta ja karitsat mukaan lukien enimmillään viisisataa lammasta. Lampaat laiduntavat muun muassa joen rannan suojavyöhykkeitä.

Tilalla oli kaksi ilvesvahinkoa ja yksi susivahinko ennen viime kesää. Viime vuonna susihavainnot alueella moninkertaistuivat, ja elokuussa sudet söivät tilalta kaksi kertaa karitsan.

Marko Laine toimii suurpetoyhdyshenkilönä, ja hänelle tuli viime vuonna 60 susihavaintoa. Tänä vuonna havaintoja on toistaiseksi 47.

– Tänä vuonna alueella on ollut yksi pari ja viiden nuoren suden lauma. Parilla on ilmeisesti pennut, ja nuoret sudet on häädetty muualle. Pennut tullaan näkemään todennäköisesti syksyllä, Marko Laine arvioi.

Peppi Laineen mielestä on selvää, että alueelle on muodostumassa suurpeto-ongelma, johon pitää keksiä joku ratkaisu.

– Ajattelin talvella laumanvartijakoiria, mutta se on suuri riski. Koiran kasvatus vie vähintään 1,5 vuotta, ja koirat tarvitsevat selkeät aidat. Meidän lampaamme laiduntavat paljon kevyillä aidoilla joen rannan suojavyöhykkeillä. Siksi vastasin uteliaana kyselyyn, että olen kiinnostunut laumanvartijalaamoista.

Tilalla seuraillaan tänä kesänä, miten laamat laumautuvat lampaiden kanssa ja miten ne tottuvat esimerkiksi laitumien vaihtoon.

Mikkolan tilalla käytetään lammaskoiria laumojen siirrossa, ja yksi kysymys on, miten laamat ja koirat oppivat tulemaan toimeen keskenään.

– En ota koiria laitumelle, jos laamat eivät ole kytkettyinä. Ne pyrkivät lähestymään koiraa ja tömistelevät maata. Koiralle laama on taas pelkkä häiriötekijä, kun se on työssään, Peppi Laine kertoo.

Tilalla harkitaan edelleen myös laumanvartijakoiria. Lampaiden suojaksi on hankittu myös petoaidat, joita aletaan asentaa maastoon syksyllä.