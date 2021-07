Kesko kertoi jälleen ennätystuloksesta – liikevaihto kasvoi lähes kolmeen miljardiin

Kesko kertoo jälleen tehneensä ennätyksellisen tuloksen edellisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa 219,4 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 155,2 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi lähes kolmeen miljardiin euroon.

Pääjohtaja Mikko Helanderin mukaan toisen vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras. Yhtiö antoi päättyneen vuosineljänneksen aikana kaksi positiivista tulosvaroitusta. Tällä hetkellä yhtiö arvioi, että sen vertailukelpoinen liikevoitto koko vuoden osalta olisi 650-750 miljoonan euron haarukassa.

Toisen vuosineljänneksen aikana sekä liikevaihto että vertailukelpoinen liiketulos kohenivat kaikilla toimialoilla. Sekä päivittäistavarakaupassa että rakentamisen talotekniikan kaupassa liikevoitto oli runsaat 108 miljoonaa euroa ja autokaupassa yli 14 miljoonaa euroa.

Autokaupassa selvä piristyminen

Ruoan verkkokaupan myynti laski viime vuoden poikkeusoloihin verrattuna, mutta Kesko uskoo sen kasvuun tulevaisuudessa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhtiö on Helanderin mukaan onnistunut varmistamaan tuotteiden hyvän saatavuuden, vaikka maailmanlaajuiset saatavuushaasteet näkyvät joissain tuoteryhmissä.

– Norjassa myynti ja kannattavuus on pystytty nostamaan aivan uudelle tasolle. Ruotsissa on jatkettu myynnin kasvattamista ja kannattavuuden parantamista kaikissa liiketoiminnoissa, Helander sanoo tiedotteessa.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi puolella.

– Uusien autojen kysyntä on palautumassa normaalille tasolle ja myös käytettyjen autojen kysyntä on kasvussa, Helander sanoi.

Ilkka Hemmilä

STT

