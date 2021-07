Paikkajaosta sopu Somerolla – kokoomus ja perussuomalaiset lyöttäytyivät yhteen

Perussuomalaiset sai Somerolla tahtonsa läpi ja kaksi jäsentä kaupunginhallitukseen. Kokoomus lyöttäytyi paikkajakoneuvotteluissa yhteen perussuomalaisten kanssa.

– Tekninen liitto, Someron perussuomalaisten puheenjohtaja Matias Mäkinen muotoilee.

Someron kokoomuksen puheenjohtaja Totti Nuoritalo puhuu yhtymästä, jonka tarkoitus on hyödyttää kumpaakin puoluetta.

– Aika näyttää, kummoinen naimiskauppa tämä on. Kokoomuksen ja perussuomalaisten tekninen liitto kantaa varmaan jatkossakin, mutta kaikista asioista ei välttämättä voi olla samaa mieltä, vaikka olisi kummoinen sopimus, Nuoritalo sanoo.

Someron valtapuolue keskusta menettää paitsi yhden paikan kaupunginhallituksessa perussuomalaisille myös hallituksen puheenjohtajan nuijan kokoomukselle.

Perussuomalaiset oli Somerolla kuntavaalien selvä voittaja. Elokuussa aloittavassa uudessa kaupunginvaltuustossa istuu kuusi perussuomalaista nykyisen kahden sijasta.

Vaalimatematiikan mukaan puolueelle olisi kuulunut kaupunginhallituksessa 1,5 paikkaa.

”Luottamuspaikkojen jako sähköistyi Somerolla” , Salon Seudun Sanomat 3. heinäkuuta. Kun Salossa puolueet kertoivat jo päässeensä paikkajaosta sopuun, Somerolla vääntö oli vasta alussa.

Someron keskustan puheenjohtaja Tero Pirttilä ennakoi tuolloin lehdessä, että keskusta saa kaupunginhallituksesta vain kolme paikkaa, jos muut puolueet liittoutuvat sitä vastaan.

Keskusta hävisi kesäkuun kuntavaaleissa. Puolueen valtuustoryhmä pieneni kuudestatoista valtuutetusta kahteentoista.

Kokoomus ja perussuomalaiset löysivät toisensa ilmeisen nopeasti. Neuvotteluja käytiin pitkin heinäkuuta, mutta asetelma ei muuttunut.

– Vaalivoitto ja kuusi valtuutettua ei tietenkään oikeuta kahteen paikkaan kaupunginhallituksessa, mutta kokoomus jostain syystä lähti asian takuumieheksi. Vaatimus oli niin tiukka, ettei siitä oikein päässyt eteenpäin. Oltiin pattitilanteessa, Tero Pirttilä kertoo.

Pirttilän mukaan ennenkin on nähty, että asiat lähtevät etenemään vasta sitten, kun keskusta joustaa.

Totti Nuoritalon mukaan paikkajako on nimenomaan vaalituloksen mukainen.

Matias Mäkisen mielestä kysymys on ennemmin reiluudesta kuin ahneudesta – vaalivoittaja ansaitsi kaksi paikkaa.

– Onhan se helpompaa, että on kaksi omaa, joista toinen ehdottaa ja toinen kannattaa. Jos kukaan ei kannata toisen ehdotusta, siitä ei edes äänestetä.

Mäkisen mukaan perussuomalaisten ja kokoomuksen liitto koski vain paikkajakoneuvotteluja. Tulevalla valtuustokaudella puolueet toimivat Mäkisen sanojen mukaan omillaan.

Keskustan Tero Pirttilä lähetti medialle maanantaina tiedot paikkajakosopimuksen keskeisestä sisällöstä. Keskusta ja SDP oli sähköpostissa mainittu nimeltä, mutta niiden lisäksi listalla toistui lyhenne PK. Suluissa Pirttilä kertoi sen tarkoittavan perussuomalaisten ja kokoomuksen neuvotteluryhmää.

Kokoomuksella on antaa lista, miten puheenjohtajuudet ja lautakuntapaikat jakautuvat kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Kokoomus toimii puheenjohtajana tarkastuslautakunnassa ja perussuomalaiset teknisessä lautakunnassa.

– Kokoomus antoi vihreille toisen paikkansa ympäristölautakunnassa. Vihreät saivat sinne yhden jäsenen tämän koalition kautta, Totti Nuoritalo muistuttaa.

Taustalla on kokoomuksen ja Salon seudun vihreiden tekninen vaaliliitto, josta kumpikin puolue oli vaitonainen vaalien alla. Vihreillä on Someron uudessa valtuustossa yksi valtuutettu.

Ympäristölautakuntaa johtaa keskusta.

Sivistyslautakunta kokoontuu seuraavat neljä vuotta SDP:n johdossa. Someron työväenyhdistyksen puheenjohtaja Antti Kotti yllättyi perussuomalaisten ja kokoomuksen liitosta.

– Aika ehdoton kuvio heillä oli. Meidän kannaltamme vaalitulos oli selkeä. Meille oli tärkeää saada sivistyslautakunnan puheenjohtajan paikka. Se on tosi vastuullinen ja haastava.

Keskusta johtaa puhetta perusturvalautakunnassa.

– Se on merkittävä lautakunta, mutta nythän sen kausi loppuu ilmeisesti kesken, jos soteuudistus tulee, Tero Pirttilä toteaa.

Valtuuston puheenjohtajuus säilyy keskustalla.

Neuvottelijat korostavat, että tärkeintä oli löytää sopu. He uskovat, että päätöksenteko sujuu tulevalla valtuustokaudella hyvässä hengessä. Luottamustehtäviin esitettävien päättäjien sukupuolesta on vielä sovittava ennen ensimmäistä valtuuston kokousta.