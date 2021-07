Työvoimapula! Salolaiset konepajat ovat investoineet uusiin koneisiin miljoonia euroja ja toivovat nyt naisia koneistajiksi

Salolaisilla konepajoilla on pulaa osaavista työntekijöistä. Pelkästään Jame-Shaft Oy olisi valmis palkkaamaan heti kymmenen uutta koneistajaa.

– Tarvitsemme entistä kovempia ammattilaisia. Työ sopii yhtä hyvin naisille ja miehille, Jame-Shaftin toimitusjohtaja Mika Tuunainen sanoo.

Yksi uusista jamelaisista on Johanna Monthan, joka vaihtoi ravintolatyöt koneistajan ammattiin ja muutti Tampereelta Saloon.

– Mielenkiintoista työtä. Olen viihtynyt tosi hyvin, Monthan kehuu.

Ajatus ammattinvaihdosta syntyi lehtijutusta, jossa kerrottiin, että metallialalla on hyvät työllisyysnäkymät. Monthan hankki lisää tietoa, googlaili ja soitteli ammattiopistoihin. Idea jalostui päätökseksi – hän hakeutui opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikkaa.

Työpaikkailmoituksessaan Jame-Shaft kertoo pitävänsä ”osaavaa, motivoitunutta ja kehityshaluista henkilöstöä yrityksen suurimpana voimavarana”. Toimitusjohtaja Tuunaisella on tuotavana viesti myös Ruotsista, jossa hän on tutustunut yhteistyökumppaneiden konepajoihin.

– Ruotsissa naisten osuus tuotannossa on selvästi suurempi kuin Suomessa. Ero on huomattava. Mekin olemme viime aikoina löytäneet naisia tuotantoon, ja se on ehdottomasti positiivinen signaali.

Johanna Monthan valmistui koneistajaksi vuosi sitten, mutta konepajojen koronalomautukset hidastivat työnhakua. Jame-Shaftissa hän pääsi aloittamaan tammikuun alussa.

– Ensimmäisten viikkojen aikana ymmärsin, kuinka paljon minulla oli vielä opeteltavaa, Monthan kertoo.

Koneista hän sanoo olleensa kiinnostunut jo pikkutytöstä asti. Tärkeintä on, ettei pelkää tekniikkaa. Jos on oppinut ajamaan autoa, pärjää kyllä automatisoitujen työstökoneidenkin kanssa.

– En näe mitään syytä, miksi tämä ei sopisi naisille, mutta huithapelin hommaa tämä ei ole. Pitää olla tarkka ja kärsivällinen, Johanna Monthan korostaa.

Jame-Shaft on investoinut automaatioon ja robotiikkaan 3,5 miljoonaa euroa puolentoista vuoden aikana ja vielä isompia hankintoja on tulossa.

– Teemme tänä ja ensi vuonna ennätysinvestoinnit. Panostaminen koneisiin ja laitteisiin tarkoittaa sitä, että pitää vastaavasti panostaa myös ihmisiin, Mika Tuunainen toteaa.

Yrityksessä on nyt 95 työntekijää, mutta ensi vuoden lopulla heitä voi olla jo 120. Jame-Shaft ei enää edes odota löytävänsä valmiita koneistuksen ammattilaisia. Yritys kouluttaa työntekijöitä itse.

– Lähdemme ehdottomasti kouluttamaan hyviä tyyppejä, joiden motivaatio on kohdallaan. Kouluttaminen sitoo työvoimaa, mutta onneen ei ole oikotietä. Se on satsaus tulevaisuuteen, Tuunainen korostaa.

Naisten lisäksi apua olisi myös työperäisestä maahanmuutosta.

– Olemme ulkomailta muutaman työntekijän löytäneetkin, Tuunainen toteaa.

Salon Konepaja Oy etsii myös uusia työntekijöitä. ”Oppimishaluisten ja työhön sitoutuvien henkilöiden rekrytointi on toimintamme tärkeimpiä kulmakiviä”, työpaikkailmoituksessa lukee.

– Pula ammattitaitoisesta työvoimasta alkaa olla kasvun jarru. Koneita on, mutta ei ole osaavia työntekijöitä, Salon Konepajan toimitusjohtaja Simo Halonen sanoo.

Halosen mukaan konepaja ei voi enää edes vastata kaikkiin tarjouspyyntöihin, koska töille ei ole tarpeeksi tekijöitä. Kesätyöntekijöitäkään ei tahtonut löytyä.

– Olemme onnellisia, että saimme edes yhden. Enemmänkin olisi otettu, jos olisi ollut tarjolla.

Halonen näkee, että ala tarjoaisi mahdollisuuksia myös naisille.

Metalli- ja konepajateollisuus on kärsinyt Suomessa työvoimapulasta jo vuosia. Pelkästään Salossa töitä olisi tarjolla jopa kymmenille osaajille. Konepajojen tarve saada uusia työntekijöitä on kasvanut entisestään talouden kuumennuttua koronavuoden jälkeen. Perniöläisen Wipro Infrastructure Engineering Oy:n toimitusjohtajan Sauli Litsilän mukaan kysyntä markkinoilla ei ole ollut näin kovaa vuosiin.

Toimittajan kommentti: Imago

Konepaja on vanha sana ajalta, jolloin ei puhuttu digitalisaatiosta, automaatiosta eikä robotiikasta. Mielikuva raskaasta työstä käryisissä ja sottaisissa halleissa elää kuitenkin sitkeästi.

Teknologia on muuttunut ihmismieltä nopeammin, eikä sana konepaja auta siirtämään ajatuksia 2020-luvulle. Vanhaa perua oleva imago on toimialalle rasite, josta pitäisi päästä eroon.

Kasi- ja ysiluokkalaisten lisäksi myös opinto-ohjaajien sekä lasten vanhempien pitäisi päästä konepajoille näkemään omin silmin, millaista työnteko niissä on. Vierailujen luulisi järjestyvän, kun kysymys on yritysten tulevaisuudesta.