Pitkä kuuma kesä verottaa mustikkasatoa tänä vuonna Salon seudulla.

Mustikoiden etsijät ovat kuvailleet tutuilta marjapaikoilta löytämiään marjoja ”pippureiksi” kooltaan ja ulkonäöltään.

– Marjasta kuin marjasta vähintään 80 prosenttia on vettä. Jos vettä ei kerta kaikkiaan ole, se pistää kasvin miettimään, mihin vähän kosteuden käyttää, Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Rainer Peltola sanoo.

Peltolan mukaan Lounais-Suomi on ollut alkukesästä kuivaa seutua, samoin Kaakkois-Suomi. Keski-Suomessa sateita on saatu paremmin, mutta ei riittävästi sielläkään.

– Kuivana vuonna marjaa pitää etsiä sellaisista paikoista, joissa normaalisti ei käy: pohjoisrinteiltä ja märemmistä paikoista, jotka sitovat paremmin kosteutta, Peltola sanoo.

Luonnonvarakeskus tiedotti juhannuksen jälkeen, että luonnonmarjojen kukinta lupailee toista hyvää marjavuotta peräjälkeen.

Rainer Peltolan mukaan tilanne näytti kukkien ja pölytyksen puolesta hyvältä. Kuivuus on rokottanut ainakin mustikkaa. Sen sijaan vadelma on saattanut paikoin sietää kuivuutta paremmin.

– Vadelma kypsyy metsämarjoistamme ensimmäisenä. Toivottavasti siitä saadaan hyviä satoja.

Luke tekee satokatsauksia ja pitkäaikaista seurantaa maastossa. Marjasadon lisäksi seurataan esimerkiksi kukkia ja raakoja marjoja sekä sitä, miten pölyttäjät ovat onnistuneet työssään.

Marjasatoa koskevia tietoja pääsevät kartuttamaan halutessaan myös marjastajat. Luonnonvarakeskus on perustanut karttapohjaisen Marjahavainnot.fi -palvelun, johon kerätään eri puolilla Suomea tehtyjä havaintoja mustikan, puolukan ja suomuuraimen kukista, raakileista ja kypsistä marjoista.

– Mitä enemmän havaintoja, sitä luotettavampi on satotieto, Luke kannustaa marjastajia mukaan.

Rainer Peltola haluaa lähettää marjastajille erityisterveisiä. Hän muistuttaa, että marjojen lisäksi helle vaikuttaa marjastajiin.

– Innokkaissa marjastajissa on paljon ikäihmisiä. Jos metsässä on 30 astetta lämpöä, marjaan kannattaa lähteä maltilla ja ottaa juotavaa mukaan. Pelastuslaitos käy säännöllisesti etsimässä metsistä väsähtäneitä marjastajia, hän muistuttaa.

Reijo Tuominen on ehtinyt noukkia 40 kiloa mustikkaa

Kuivuus piinaa mustikkaa, mutta se ei tarkoita, etteikö metsässä olisi marjaa.

Perttelissä asuva Reijo Tuominen sanoo käyneensä mustikassa ensi kertaa kesäkuun lopussa. Kotiin tuli pieni kupillinen marjoja.

Sen jälkeen saaliit ovat parantuneet. Keskiviikkona Tuominen lähti metsään puoli kuudelta aamulla, ja puolilta päivin hän tuli takaisin laatikollinen marjaa mukanaan.

– Poimin käsin, ja se tarkoittaa maksimissaan puoltatoista kiloa tunnissa. Hyvä puoli on, että kerään marjat puhtaana, eikä niitä tarvitse enää erikseen puhdistaa.

– Tänä vuonna olen noukkinut 40 kiloa mustikkaa, ja sata kiloa on tavoite, hän suunnittelee.

Tuominen sanoo keränneensä mustikoita myyntiin viisivuotiaasta asti. Hän syö mustikoita myös itse päivittäin.

– Minulla on ollut kova into metsään läpi elämän. Työelämässä ollessa se oli hyvää vastapainoa. Asiakaskuntaa on muodostunut, ja nykyään marjoja jo kysytään.

Mustikoiden lisäksi Tuominen kerää puolukkaa ja sieniä. Esimerkiksi viime sunnuntaina hän keräsi 12 litraa kantarellia. Sieniä hän on toimittanut syksyllä myös tukkuun.

Tuomisen sieni- ja marjapaikat alkavat 50 metrin päässä pihasta, ja pisimmillään hän käy marjassa kymmenen kilometrin päässä. Vaimo Liisa tyytyy nautiskelemaan marjojen poiminnasta pihapiirissä.

Kuivuus näkyy poimijan mukaan jo metsässä, mutta toistaiseksi marjaa on riittänyt.

– Vielä on ihan hyvä tilanne. Se on selvää, että helle alkaa vaikuttaa, jos se jatkuu. Niissä paikoissa, joissa viime vuonna oli marjaa, ei tänä vuonna välttämättä ole. Etelärinteille on melkein turha mennä.

– Meilläkin on muutama paikka kallion alla, ja ne paikat ovat saaneet kosteutta hyvin. Niissä on marjaa.

Kuuman kesän ongelmiin kuuluu, että metsässä on siivekkäitä ystäviä yli oman tarpeen.

– Paarmaongelma on tänä vuonna hirvittävä. Laskin, kun keräsin ämpärin mustikkaa, että tapoin samassa ajassa 103 paarmaa, Reijo Tuominen sanoo.