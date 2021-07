Kylttivarkaat piinaavat työmaita

Salon päällystystyömailta on kadonnut yli viisi tietyömaiden varoituskylttiä viimeisen parin viikon aikana. Asfaltti Alfan Petri Lindholm kertoi maanantaina Otsonkadun työmaalla, että asiasta on tehty poliisille kaksi rikosilmoitusta. Myös paikallisia taksikuskeja on pyydetty tarkkailemaan tilannetta.

– Ainahan hävikkiä tulee, mutta nyt kylttejä on viety niin paljon, että meiltä loppuvat korvaavat kesken. Muiden yrittäjien työmailta on kuulunut samanlaista tarinaa. Meneillään on näemmä jonkinlainen villitys, Lindholm kertoo.

Kylttejä on viety ainakin Otsonkadulta, Halikon Toijalanmäeltä, Hyvoninkadulta sekä Inkerinkadulta. Kaikki kyltit ovat kadonneet yöaikaan. Lindholmin mukaan kaupunkilaisilta on tullut kyselyitä puuttuvista merkinnöistä. Varoituskylttien puuttuminen ei sinänsä haittaa asfaltoijien työtä, vaan enemmänkin tielläliikkujien.

– Kyltit eivät ole meitä varten. Me tiedämme kyllä työmaista, mutta merkinnät kertovat muille ihmisille siitä mitä tapahtuu. Esimerkiksi mopolla liikkuville yllättävä sauma tiessä voi tehdä pahaakin jälkeä, Lindholm sanoo.

Varoituskylttien varastamisen lisäksi ilkivaltaa kohdistuu myös työmaata rajaaviin muovikartioihin. Ne saattavat löytyä jonkin matkan päästä alkuperäiseltä paikaltaan, tai ne potkitaan kumoon.

– En ole itse perehtynyt siihen kenellä vastuu on, jos kylttien puutteen takia sattuu jotain. Ei ole nerokkain idea heittää tietyökylttiä ojaan, koska sillä voi olla ikäviäkin seurauksia, Lindholm varoittaa.

Liikennemerkin varastaminen on lain silmissä näpistysrikos. Yksittäisten kylttien arvot vaihtelevat, mutta ne liikkuvat suunnilleen sadoissa euroissa. Syitä varkauksille voi vain arvailla.

– 50-vuotisjuhlilla taitavat jotkut saada lahjaksi viidenkymmenen nopeusrajoituskylttejä. Olen vuodesta 1987 tehnyt näitä hommia, mutta nyt tuntuu siltä, että kylttejä viedään enemmän kuin koskaan, Lindholm kertoo.

Lindholm toivoo, että varkaat toisivat viemänsä kyltit takaisin niille paikoille, joista ovat ne vieneet. Jos näkee kyltin makaavan jossain mihin se ei kuulu, se kannattaa tuoda esimerkiksi tien varteen, josta se löydetään helpommin.

Tietyömaasta varoittavien taulujen puuttuminen ei ole toistaiseksi aiheuttanut Salon alueella vahinkoja. Lindholmin mukaan salolaiset osaavat käyttäytyä kiitettävästi ratissa työmaiden lähellä.

– Kansainvälisiä käsimerkkejä näkee vähemmän kuin ennen. Johtuu varmaan siitä, että autoissa on nykyään ilmastointi, Lindholm naurahtaa.