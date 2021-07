Maastopalo Teijon Sahajärvellä

Teijon kansallispuistossa Sahajärven pohjoispuolella syttynyt maastopalo on saatu rajattua. Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai maanantaina viideltä ilmoituksen maastopalosta. Paloa on sammuttamassa seitsemän yksikköä. Päivystävä palomestari Marko Virolainen kertoo, että sammutustöissä menee vielä muutamia tunteja.

Metsäpalo syttyi Teijon kansallispuistoon kuuluvan Sahajärven pohjoisrannalla sijaitsevilla korkeilla kallioilla sytytetystä nuotiosta. Tuli oli levinnyt nuotiosta metsään kallioiden vaikeakulkuiseen maastoon. Virolaisen mukaan pelastuslaitos sai aluksi ilmoituksen savuhavainnosta. Hankalan maaston vuoksi paikalla kävi tiedustelemassa metsäpalojen valvontalentokone, joka sai selvlle palon laajuuden ja parhaat sammutusreitit.

Metsää on palanut yhteensä kahdeksan aaria. Vaikka palo saatiin rajattua nopeasti, Virolaisen mukaan riski suuremmalle tuholle oli metsäisen maaston vuoksi korkea.

Henkilövahinkoja ei ole todettu. Pelastuslaitos ei tiedä, kuka nuotion on sytyttänyt, mutta asiaa tutkitaan. Varsinais-Suomen alueella on tällä hetkellä voimassa kuivuudesta johtuva metsäpalovaroitus.

Salossa paloi tänään lisäksi yksi metsäkone. Pelastuslaitos sai ilmotuksen Mekladonintiellä palavasta koneesta noin puoli kuuden aikaan maanantaina. Palo saatiin sammutettua nopeasti, eikä metsäkoneesta tuhoutunut kuin ohjaamo.

Kone oli ilmeisesti syttynyt itsestään tuleen, mutta tarkempaa syytä ei ole tiedossa. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja tai muuta vahinkoa

Juttua päivitetty 12.7.2021: Lisätty tarkempia tietoja metsäpalosta sekä osio metsäkoneen palosta.