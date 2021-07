Maria Ohisalo odottaa lasta – jatkaa töissä marraskuulle, jos saa jatkoa puoluejohtajana

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo odottaa lasta. Hän kertoi keskiviikkona saavansa miehensä kanssa perheenlisäystä jouluna, jos kaikki menee hyvin. Hän kertoi myös haluavansa jatkaa puheenjohtajana ja asettuvansa ehdolle syyskuun puoluekokouksessa.

Ohisalo kertoi asiasta tunteikkaassa tiedotustilaisuudessa. Hän liikuttui kyyneliin kertoessaan perheenlisäyksestä.

– Tämä asia on ihan valtavan suuri, suurempi kuin oikeastaan mikään asia koskaan aikaisemmin.

Ohisalo sanoi jatkavansa mahdollisuuksien mukaan töissä marraskuulle, jos saa puheenjohtajana jatkoa.

– Puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä kokoontuu syksyn aikana päättämään siitä, kuka tuuraa minua ministerinä ensi kevään ajan. Puoluehallitus päättää sitten, kuka sijaistaa puolueen puheenjohtajaa, Ohisalo kertoi.

Maakuntavaalien tenttien aikaan hän sanoi olevansa näillä näkymin harjoittelemassa vanhemmuutta uuden ihmisen kanssa. Ohisalo sanoi ajatuksena olevan, että palaisi kesällä takaisin vanhempainvapaalta.

”Kannan vastuun vaalitappiosta”

Ohisalo on toiminut vihreiden puheenjohtajana kesäkuusta 2019 lähtien. Hänet valittiin ilman vastaehdokkaita. Ohisalo oli jo ennen tätä toiminut silloisen puheenjohtajan Touko Aallon sijaisena, kun tämä jäi sairauslomalle.

Ohisalo on ensimmäisen kauden kansanedustaja, ja hän on toiminut sisäministerinä hallituskauden alusta alkaen.

Vihreiden puoluekokous järjestetään 11.-12. syyskuuta Porissa.

Puolueen puheenjohtajan valinnasta järjestetään elo-syyskuussa neuvoa-antava jäsenäänestys, jos ehdokkaita tulee enemmän kuin yksi. Ohisalo sanoi olevansa valmis puheenjohtajakisaan. Hänen suosionsa vihreiden kentällä vaikuttaa kuitenkin vankalta puolueen vaalitappiosta huolimatta.

– Puolueen puheenjohtajana kannan vastuun vaalitappiosta totta kai, mutta se on sitten puoluekokous syyskuussa, joka päättää, kenen johdolla tuleviin vaaleihin mennään.

Maatalouden päästövähennykset katsottava

Ohisalo kertoi vihreiden ruotineen vaalitappiota perusteellisesti ja kriittisestikin viime viikot.

– Työmme hallituksessa täytyy näkyä ihmisten arjen tasolla paremmin, hän sanoi omaksi ohjenuorakseen ja listasi liudan jo tehtyjä päätöksiä, kuten koulutuspanostukset ja puolet Suomen hiilineutraaliustavoitteen edellyttämistä ilmastotoimista.

Vihreät on vaatinut, että toinen puolet ilmastotoimista on pystyttävä tekemään syksyn budjettiriihessä tai edessä saattaa olla hallituksesta lähtö.

– Konkreettisesti liikenteen osalta on vielä paljon päästövähennyksiä tekemättä. Lisäksi maatalouden puolella ei valitettavasti ole saatu päästövähennyksiä tehtyä. Tämä on paikka, mihin erityisen kriittisesti pitää meidän kaikkien katsoa, koko hallituksen.

Ohisalo ei eritellyt yksittäisiä toimia, koska hänen mukaansa niitä kasataan nyt yhteen sen takia, että hallituksella olisi lista, josta voidaan valita.

”Ihan kestämätöntä”

Hallituksessa natisee jo ennen budjettiriihtäkin, sillä Ohisalo arvosteli kipakasti hallituskumppaneita keskustaa ja SDP:tä metsälobbauksesta EU:ssa.

– Tämä on ihan kestämätöntä. Hallituksessa yhdessä päätetään linjat. Meidän mielestämme tässä keskusta ja demarit ovat yhdessä luvanneet EU-tasolla sellaisia tavoitteita, jotka eivät ole linjassa hallitusohjelman kanssa.

Kiistassa on kyse siitä, miten Suomen tulisi suhtautua EU:n tulevaan metsästrategiaan ja metsänkäytön tulevaisuuteen.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: