Iltatoreja on järjestetty tänä kesänä neljä, ja toiset neljä on vielä edessä. Koronavirus on tuonut tapahtumalle omat haasteensa, mutta järjestäjän vaihtuminen ei juurikaan iltatoreilla näy. Nykyisen järjestäjän, Salon Iltatori ry:n tuottaja Ville Virtasen mukaan kesän iltatorit ovat lähteneet liikkeelle erittäin hyvin. Hänen mukaansa pandemiatilanne on huomioitu, ja ihmiset ovat olleet valveutuneita etenkin konserttien aikana.

Iltatoreille ei ole Virtasen mukaan asetettu kävijämäärätavoitteita. Hän kertoo kuitenkin olevansa tyytyväinen kävijöiden määrään. Hänen mukaansa Ressu Redfordin ja Meiju Suvaksen tähdittämät iltatorit keräsivät arviolta reilut 6 000 kävijää ja Salon kaupungin isännöimä tori noin 3 000.

Tämänkesäiset kävijämäärät eivät yllä ennätysten tasolle. Kesällä 2013 Cheek veti torille ennätykselliset 13 000 katsojaa. Noin 10 000 kävijää torille on houkutellut myös muun muassa Michael Monroe, Anna Abreu ja Yö. Torstaina torilla esiintyi Steve ’n’ Seagulls. Virtanen arvelee, että korona on laskenut kävijämääriä jonkin verran.

Iltatorin kävijät kokevat, että tapahtuma on ennallaan muuten paitsi hiljentymisen osalta. Torille myyjäksi tulleet Anne ja Harri Ylander kertovat, että kesä on ollut myyjien kannalta kurja, koska monet tapahtumat ovat olleet hiljaisia. Kokemusta iltatoreista heiltä löytyy noin 40 kesän verran. He kokevat, että myyjiä ja kävijöitä on paljon vähemmän kuin normaaleina kesinä.

– Joskus myyntipaikoista piti melkein kisailla, nyt ei ole sitä ongelmaa, Anne Ylander kertoo.

Hiljaisuuden syyksi pariskunta epäilee korona-aikaa. He kokevat iltatorin kuitenkin yhtä viihtyisäksi kuin aiemminkin.

– Muuten tapahtuma on kyllä yhtä mukava kuin aina ennenkin, väkeä on vaan vähemmän, Harri Ylander toteaa.

Myös lohjalainen Timo Salo on huomannut hiljentymisen. Hän kertoo käyvänsä iltatorilla vähintään kerran kesässä.

– Iltatori ei ole nyt päässyt normaaliin vauhtiinsa. Väki on vähentynyt, kuten myyjätkin. Ennen myyntipöytiä oli monessa rivissä, Salo kertoo.

Salo on kuitenkin tyytyväinen, että toimintaa pidetään yllä hankalista ajoista huolimatta. Hän uskoo, että hiljaisuuden syy on koronavirus ja että ensi kesänä päästään jo vilkkaammalle torille.

Myös UN Women Suomen Salon seudun puheenjohtaja Anita Sjöholm-Nikkanen kertoo, että tämä kesä on ollut iltatorilla huomattavasti normaalia hiljaisempi. Iltatori on hänelle tuttu monelta kesältä, ja tänä vuonna hän on ollut mukana jokaisella iltatorilla yhdistyksen puolesta.

– Huonontunut koronatilanne on varmaan lisännyt varovaisuutta ihmisissä. Se näkyy sekä myyjissä että kävijöissä, hän arvioi.

Sjöholm-Nikkanen kuitenkin kokee iltatorin olevan muuten ennallaan. Hänen mukaansa yhdistyksen myyntipöydässä on käynyt kauppa hyvin. Myös hän uskoo, että ensi kesänä iltatoreilla käy taas tuttu vilske, jos koronatilanne vain on ohi.

Myös kirpputorimyyjäksi torille tullut Tiina Söderman kokee, että korona on vaikuttanut tapahtuman hiljaisuuteen. Iltatori on hänelle tuttu niin myyjän kuin asiakkaankin roolissa jo monelta vuodelta. Hän epäilee, että ihmiset välttävät väenpaljoutta ja tapahtumia, etenkin nyt kun koronatilanne on heikentynyt.

– Missä kaikki muut kirppismyyjät oikein on, Söderman ihmettelee ja katselee ympärilleen.

Kirpparimyyjiä torilta löytyikin lähinnä lasten kirpparin puolelta. Asiakkaana olleille Tarja Lempiäiselle ja hänen lapsenlapsilleen Hilkka ja Urho Lempiäiselle iltatori on tuttu.

– On tästä muotoutunut sellainen vakkaripaikka. Mielestäni tapahtuma on muuten ennallaan, mutta hiljaisempaa on, Tarja Lempiäinen kertoo.

Myös Tarja Lempiäinen kertoo, että lasten kirpparin puolella vilinää kuitenkin riittää.

– Täällä on paljon ihania myyjiä, ja jokaiselta tekisi mieli ostaa jotain, hän nauraa.

Lempiäisten mukaan torilta tarttuikin muun muassa Aku Ankka -kirjoja ja suuri yksisarvispehmolelu.